Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji uzmanlarının son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Bu kesimde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Güneydoğuya fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.