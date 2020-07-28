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Son dakika hava durumu: Meteoroloji o bölgeleri sağanak yağışa karşı uyardı

Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinde bugün sağanak bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji uzmanlarının son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Bu kesimde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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  • Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Güneydoğuya fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
FOTOĞRAF 13
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Basra kaynaklı sıcaklar havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi.
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Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti.
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Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu.
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Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir.
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Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor dedi.
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Öte yandan Diyarbakır Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
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Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.
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Diyarbakır yanıyor: Termometreler 48 dereceye dayandı, uzmanlar uyardı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarırken, günlük 2 ila 3 litre su tüketilmesi önerisinde bulundu.


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