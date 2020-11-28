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Hayat Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı
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Son dakika: Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçen günlerde kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu. Mustafa Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu
63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu

Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu programa katılan 63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu, program sonrası aniden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi
HAYAT
Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi

Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.

Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber: yoğun bakımdan çıktı
HAYAT
Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber: yoğun bakımdan çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Mustafa Topaloğlu taburcu oldu
HAYAT
Mustafa Topaloğlu taburcu oldu
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