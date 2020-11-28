Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu programa katılan 63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu, program sonrası aniden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.
Snob Magazin'in haberine göre; Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.