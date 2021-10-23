​Squid Game kimin oyunu

Günlerdir dünya gündemini meşgul eden başlıca maddeler arasında Squid Game dizisi var. Netflix’in yeni ürünü olan dizi büyük ilgi uyandırdı ve şimdiye kadar en az 140 milyon kişi tarafından izlendi. Netflix, kendi tarihinin en yüksek izlenme seviyesi olarak açıkladı, tabloyu. Bu denli gündem olan bir esere ve tepkilerine kayıtsız kalamayız elbet (En başta ifade etmek gerek ki, yazı az miktarda spoiler barındırıyor).

Squid Game’in neden bu kadar alaka gördüğü konusuna dair net fikrimizi ifade etmeden önce dizinin hikayesinden ve yönteminden bahsedelim.

OYNAT 04:20 Söz Milletin: Vatandaştan "Squid Game şiddet içeriğine rağmen neden izleniyor" sorusuna cevap 'Squid game' Güney Kore yapımı olan bu dizi yayınlandığı platformda tüm zamanların izlenme rekorunu kırdı. Bir anda herkesi dikkatini çeken dizi yetişkinlerden önce gençlerin ve çocukların ilgisini çekti. Kazananın her şeyi aldığı algısını şiddet eğilimli kaos ortamıyla izleyiciye sunan bu dizi çocuklar üzerinde nasıl etkiler bırakıyor dersiniz? Araştırmalara göre çocuklar 'ebe' ve “davul zurna' gibi oyunları dizideki oyunlara uyarlayarak şiddet eğilimli oynuyor. Peki vatandaş bu dizi hakkında neler düşünüyor? Sizler için derledik. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KALAMAR OYUNU DA NEDİR?

Güney Kore toplumu içerisinde borç batağına düşmüş, acil çözüm bulması gereken kişilere götürülen oyun teklifi ile başlar her şey. Başta oynanılan küçük oyunlar daha sonra özel bir alanda grup oyunlarına döner. Diziye adını da veren Squid Game (Kalamar Oyunu) bir Güney Kore çocuk oyunu. Sertlik dozu yüksek olan bu oyunun her turunda bir çocuk oyununun karanlık ve kanlı bir versiyonunu oynamak zorunda. Hayatta kalmaları için ellerini kana bulamalı, zekâlarını konuşturmalı, dostlarına ihanet etmeliler. Tam da sistem tarifi! Yaşamak için sebebi olanlarla, kapitalist sistemin ağır şartları arasında hayatta kalmak için tutunacak dalı olmayanları karşılaştıran bir oyun aynı zamanda.

REKLAM

HAYAT Squid Game çılgınlığı devam ediyor: Abu Dabi'de gerçek Squid Game yarışması düzenlenecek

Sadece güçlü olanın ayakta kalabileceği oyun konsepti antik döneme kadar gidiyor, malumunuz. Gladyatörlerin oyun arenasındaki mücadelesinin post-modern yorumu olan Squid Game’de güç sadece bedenle değil, zihinle de ölçülüyor. Ancak bahsedilen zihin gücü kesinlikle ahlakı temel almıyor. Adil denerek ifade edilen tek şey eşit teknik şartlar.

NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRDÜ?

Formata baktığımızda kendi içinde yenilik barındırsa da Açlık Oyunları, Küp, Platform gibi yapımların yanı sıra Slumdog Milyoner gibi ‘talih’ odaklı nüansları bünyesinde toplamış bir hikayeye sahip. Çok yeni bir şey sunmuyor. Zaten kitlesi yeni değil, kendi arzu baremine uygun şeyler istiyor. Rekabete dayalı televizyon programı ve bilgisayar oyunu formatlarıyla büyüyen bir nesil için Squid Game’den daha ideal bir dizi olamazdı.

REKLAM

DÜNYA Squid Game endişesi

Özellikle bilgisayar oyunlarını düşünsenize... Herkesin rakibini öldürdüğü, sadece güçlü olanın (oyunun püf noktalarını bilenin) hayatta kaldığı, kazanmanın sonunun olmadığı, yenilen pehlivanların güreşe doymadığı, hep yeniden ve yeniden rekabete girmek gerektiği, sanal kazanç havuzlarının tatmin ettiği ve fekat hiçbir kazancın tam olarak tatmin etmediği tek kişilik geniş dünyalar...

Televizyon formatlarını da atlamamalı... En çok izlenen yarışma programlarının rekabeti körüklediği, insanların birbirini her şart altında harcayabileceğinin ve bunun masum kabul edilebileceğini dayattığı izlence çağında özellikle gençlerin Squid Game’e ilgi göstermesini yadırgamamak gerekir.

FOTOĞRAF 8 Dünya genelinde izlenme rekorları kıran “Squid Game” adlı dizi çekildiği ülkedeki işçileri sokaklara döktü. Güney Kore’de dizinin karakterleri gibi giyinen on binlerce işçi ülke genelinde protesto düzenledi.<br><br> Güney Kore'nin 13 farklı kentindeki Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu'nun yaklaşık 80 bin üyesi greve gitti. Göstericiler hükümete düzensiz işçiler için daha iyi çalışma koşulları sağlama ve asgari ücret zam yapma çağrısında bulundu.<br><br> Yalnızca başkent Seul'de 27 bin kişi protesto için toplandı. 12 bin polis, mitinglerin çoğunun gerçekleştiği Gwanghwamun Plaza ve çevresinde görevlendirildi.<br><br> Sendika işçilerinden biri, “Squid Game” dizisindeki gibi ülkenin çoğunluğunun gelir eşitsizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.<br><br> Bununla birlikte, Eylül ayının ortasında bir online yayın platformunda gösterime giren dizide milyar won kazanmak için çocuk oyunları oynamaya davet edilen 456 yetişkine odaklanıyor. Oyunları kazanmak için ölümü göze alan oyunculardan yalnızca biri hayatta kalıyor.<br><br> International'da yayınlanan bir makaleye göre ise, Güney Kore’de işçiler haftada ortalama 55,6 saat çalışıyor. Bu durum, OECD üye ülkelerindeki ortalama haftalık çalışma saatinin (32.8) sayısından daha yüksek. <br><br> 2009 yılında iflas koruması için başvuruda bulunurken binlerce çalışanı işten çıkaran Güney Koreli Ssangyong Motors'da eski bir işçi olan Lee Chang-keun, ABC News'e verdiği demeçte, \"Bazı sahneleri izlemek çok zordu. Squid Game’de, işten çıkarıldıktan sonra hayatta kalmak için çabalayan, kızarmış tavuk lokantalarını işletmek için mücadele eden veya ‘daeri’* sürücüleri olarak çalışan karakterleri görüyorsunuz. Bu bana geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son veren iş arkadaşlarımı hatırlattı” diye konuştu. <br><br> Squid Game dizisi Güney Koreli işçileri sokağa döktü: 'Yeter artık' diye isyan ettiler Güney Kore'de binlerce sendika işçisi, işçi haklarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu'nun yaklaşık 80 bin üyesi Güney Kore'de 13 farklı şehirde gösteri yaptı. Protestocular, Squid Game karakterler gibi mücadele ettiklerini söyleyerek dizideki gibi giyindi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Masum (esasında saf, hatta biraz aptal) bir Pakistanlı Müslüman’ı Güney Kore’nin en iyi üniversitesinden derece ile mezun olan işletme uzmanı kandırabilir. Çünkü piyasanın çetin şartları içerisinde zorlu engelleri legal sınırlar içerisinde (buradaki yasalar insan ahlakını değil, sistemin kendini ayakta tutmak için çizdiği sınırları ifade ediyor) aşmayı bilmektedir. Ya da esas oğlan, ihtiyarlık şartlarından yararlanarak rakibini diskalifiye edebilir.

REKLAM

SİSTEM ELEŞTİRİSİ AMA!

Squid Game’in sistem eleştirisi yaptığını izleyen herkes anlıyor elbet. Kapitlist sistemin çarklarının modern zaman insanını çekilmez bir hayatın içine hapsettiğini ilk kez vurgulayan film değil. Daha önceki benzerlerinden farklı olarak Güney Kore baharatı serpilmiş üzerine. Hollywood’un masamıza servis ettiği önceki yapımları bir Güney Kore yapımı geride bıraktı.

HAYAT Squid Game ebe oyununu bozdu

Malumunuz, Kore bölündükten sonra Güney kısmı kapitalizmin dünyadaki simge noktalarından biri oldu. Özellikle Doğu Bloku dağıldıktan sonra Güney Kore, hayallerin gerçekleştiği merkezlerden biri olarak gösterildi. Amerikan Rüyası, dünyanın bir başka ucunda hayat bulabildi. Bunu da kapitalist-liberal serbest piyasa ekonomisi yaptı. Bir dönem böyle gitti fekat milenyum çağında gördük ki, rüyalar kabus oluyor. Sistem, sistemi ayakta tutmak isteyenler tarafından insanları eziyor. Ve 2000’li yılların başından itibaren birçok film ve dizi bu konuyu ele aldı. Güney Kore yapımı olarak Squid Game ise son dönemde dizi ve sinema sektöründeki ülke etkisini kullanarak yoğun rağbet gördü. K-Pop gibi popüler kültürün zinde dinamikleri de Squid Game’in dünya çapındaki izletici zeminini hazırladı. Yani Squid Game, Kore dizileri, filmler, müzik gruplarının oluşturduğu zemin üzerindeki avantajları kullandı.

REKLAM

PEKİ, NETFLİX?

Bu manzaranın perde arkasında kalan başka bir gündemi daha olmalı; sinema, dizi, medya ve bütün gündem başlıklarını aniden ve bitmemecesine değiştiren küresel aktör olarak Netflix... Öyle bir güç haline geldi ki, bir dizi ile bütün dünya gündemini alt üst edebiliyor. Netflix’i bir heyula gibi gösterip korkmamız gerektiğini söylemek istemiyorum elbette. Dijital mecraların işlevini hala anlayamamış ve buraya yatırım yapmamış olanların dikkatini çekmek istiyorum.

Gelecek burada. Birilerine bir şey söylemek istiyorsanız mecra belli. Netflix’in piyasa matematiğini kullanmak zorunda değilsiniz. Sistem eleştirisi yaparken sisteme hizmet etmek zorunda da değilsiniz. Sistemi kökten değiştirecek bir hayalin peşinde koşmak da şart değil. Herkes elinden geldiğinde, işini, aşını, çalışmasını yönlendirmeli.

Squid Game gibi yapımların sistem eleştiri yaparken sisteme hizmet etmesi, Hollywood’un klasik handikapları arasında. Hollywood’un küresel yeni versiyonu olan Netflix’in aynı yöntemi kullanması da normal.

Mesele şu; biz ne yapıyoruz?