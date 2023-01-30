Strep-A nedeniyle bademcikleri su bile içemeyecek kadar şişmişti: Küçük Verda 21 günde iyileşti

"Özellikle bu mevsimlerde odanın saatlik havalandırılması çok önemli. Hapşırık, öksürük durumlarında elimiz yerine dirsek iç yüzünü kullanmalı, sonrasında enfeksiyonun bulaşmasını kontrol altına almak için bir yere dokunmadan hızlıca elimizi yıkamalıyız. Çünkü yetişkinler, çocuklar için taşıyıcı duruma geçebiliyor. Bu nedenle bakteriden korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemli."