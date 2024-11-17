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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

19:2017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
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Muazzez İlmiye Çığ.
Muazzez İlmiye Çığ.

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybetti. Çığ, geçmiş dönemlerde mütedeyyin kesimi hedef alan açıklamalarıyla biliniyordu.

Sümeroloji alanında bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Muazzez İlmiye Çığ, hayatını kaybetti.

Mersin'de özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 110 yaşındaki Çığ, yoğun bakıma alındı.

Müdahalelere rağmen Çığ'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

İlmiye Çığ, geçmiş dönemlerde mütedeyyin kesimi hedef alan açıklamalarıyla biliniyordu.

Çığ 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Başörtülü kadınları hedef alan açıklamaları da bulunan Çığ,
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası
'nda konferans vermiş ve kendisi için 'hemşire' tanımlaması kullanılmıştı.



#Muazzez İlmiye Çığ
#Sümerolog
#Türkiye

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