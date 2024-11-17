Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

Sümeroloji alanında bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Muazzez İlmiye Çığ, hayatını kaybetti.
Mersin'de özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 110 yaşındaki Çığ, yoğun bakıma alındı.
Müdahalelere rağmen Çığ'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
İlmiye Çığ, geçmiş dönemlerde mütedeyyin kesimi hedef alan açıklamalarıyla biliniyordu.
Çığ 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.
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