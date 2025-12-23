Yeni Şafak
Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu oluştu

17:2523/12/2025, Salı
IHA
BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE 4 BİN 58 METRE YÜKSEKLİĞİYLE BÖLGENİN EN GÖRKEMLİ DAĞLARI ARASINDA YER ALAN SÜPHAN DAĞI’NIN KARLI ZİRVESİNDE, DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKEN ŞAPKA ŞEKLİNDE MERCEK BULUTU OLUŞTU.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 4 bin 58 metre yüksekliğiyle bölgenin en görkemli dağları arasında yer alan Süphan Dağı’nın karlı zirvesinde şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Adilcevaz tarafında meydana gelen ve Ahlat ilçesinden de net bir şekilde görülebilen mercek bulutu, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görsel şölen sunan bu doğa olayı, özellikle Tatvan-Ahlat karayolunu kullanan sürücüler tarafından da ilgiyle izlendi. Süphan Dağı’nın zirvesinde oluşan ve dağın tepesini adeta bir şapka gibi saran mercek bulutu, Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Oğuz Mutlu tarafından profesyonel açıdan görüntülendi. Ortaya çıkan kareler, Süphan Dağı’nın ihtişamını ve bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

#Süphan Dağı
#Bitlis
#Kar
