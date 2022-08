​Sürdürülebilir denim fikirleri yarıştı

Moda kadar dünyaya olan sorumluluğunu da önemsediğini gösteren hazır giyim markası COLIN’S’in bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Denim Fikrim Tasarım Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Öğrencileri, sürdürülebilir tasarımlara yöneltmek amacıyla düzenlenen “Dünya Konuşabilseydi” temalı yarışmanın birincisi Mimar Sinan Ünivesitesi’nden Çağla Işıl Karatan olurken, ikinciliği Marmara Üniversitesi’nden Meryem Taşoğlu, üçüncülüğü ise Mimar Sinan Üniversitesi’nden Sezer Sefil aldı. Finale kalan 20 öğrencinin tasarımları da gala gecesinde sergilendi. İlk üçe giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilirken birinci olan tasarım COLIN’S tarafından üretilme hakkı kazandı.

Yarışmanın birincisi River Blue belgeselinden aldığı ilhamı “Listen to the Waves” isimli tasarımına taşıyan Çağla Işıl Karatan oldu. Karatan, “Denimin alameti farikasi olan indigo rengini elde etmek için yapılan yıkamalar sonucunda, denim fabrikalarının yakınında bulunan göl ve nehirlerdeki balıkların karnında mikro liflerin bulunması, Bangladeş’teki balıkçıların, indigo rengine bürünmüş nehirin yüzeyinde ölmüş hâlde bulunan balıkları ailesini geçindirebilmek için satmak zorunda kalması bana ilham verdi” diyor. Karatan, hazırladığı koleksiyondaki formları ve desenleri, nehirlerdeki akıştan ve geçmişteki balıkçılık mesleğinden etkilenerek oluşturduğunu belirtiyor. Yarışmanın ikincisi Meryem Taşoğlu tasarımında “Karma gerçeklik, sanal gerçekliğe karşı çıkıyor ve dünyanın tek bir gerçek olduğunu savunuyor” düşüncesini işlediğini belirtiyor. Taşoğlu, “Kıyafetlerdeki çok yönlü kullanımlar, dünyada da her şeyin bizim elimizde olduğuyla ilgilidir. Dünyayı konuşturmak bizim elimizde. Onu görmek ve ona her anlamda bakmak, bizi hala zincirin bir parçası yapar” diyor. Koleksiyonunu aktivist bir bakış açısıyla oluşturduğunu söyleyen, yarışmanın üçüncüsü Sezer Sefil özellikle tek kullanımlık plastiklerin dünyaya ve canlılara verdiği zarara dikkat çekmeyi hedefliyor. “No To Plastic” sloganı ile yola çıtığından ve insanlarda plastik kullanımını azaltmaya yönelik bilinç oluşturmayı hedeflediğinden bahseden Sefil, kumaş olarak yüzde 80 pamuk yüzde 20 kenevir karışımlı kaliteler seçmiş. Sefil, kumaş seçimi ile ilgili olarak “Kenevirin antimikrobiyal etkisi insanların denim parçaları yıkamaya duyduğu gereği azaltmayı sağlayacak. Böylelikle denimlerin yıkanmaması gerektiğini kabul ettirecek hem de giysilerin ömrünü uzatacaktır” diyor.