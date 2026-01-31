Yeni Şafak
'Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler' başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı

18:4531/01/2026, Cumartesi
“Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler” başlıklı rapor, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programla anlatıldı.
Cihannüma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Dijital Hafıza Derneği iş birliğiyle hazırlanan “Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler” başlıklı rapor, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programla kamuoyuyla paylaşıldı.

Program, Cihannüma Teorik Soruşturmalar ve Öngörüler Dosyası Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Macit’in rapor hakkında genel bilgilendirmesiyle başladı.

Selim Cerrah: “Ümmeti bir arada tutacak iradenin güçlü olacağına inanıyoruz”

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, konuşmasında yaklaşık dört aylık bir çalışmanın sonuçlarını paylaştıklarını belirterek, İslam milletinin gerçek anlamda kurtuluşunun tevhid inancının vahdet şuurundan geçtiğini ifade etti.

İslam aleminin trajedisinin birinci dünya savaşı sonrasında çizilen suni sınırlar olmadığını vurgulayan Cerrah, asıl trajedinin emperyalist güçlerin mahrem alanlara dokunmak suretiyle ortaya koyduğu fay hatları olduğunu söyledi. Cerrah, bu fay hatlarını teşhis ve tedavi etmekle mükellef olduklarını belirterek, birliği ve bütünlüğü ortadan kaldırmayı arzulayanların emellerinden vazgeçmeyeceğini, buna karşılık ümmeti bir arada tutacak iradenin de her zaman güçlü olacağı kanaatinde olduklarını dile getirdi.
İzzet Şahin: “Suriye hafızası insanlık tarihidir”

Dijital Hafıza Derneği Başkanı İzzet Şahin, Suriye hafızasını tutmaya başladıklarında bunun aynı zamanda insanlık tarihi olduğunu gördüklerini belirterek, Kasiyun Dağı’nda medfun Habil ve Kabil’den günümüze aralıksız bir yaşam merkezi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Şahin, Suriye’de yeni bir dönemin başladığını belirterek, Arap Baharı’nın ardından yaşanan sürecin zorluklarına değinerek, geç de olsa baharın Suriye’ye geldiğini ve enkazlar arasından çıkan çiçeklerin umut ve sevinç kaynağı olduğunu ifade etti.

Bülent Yıldırım: “Suriye’de adalet kazandı”
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye’nin kurtulduğunu belirterek, yeni dönemde hak ve hukuk konusunda İslam hukukuna göre hareket edildiğini ve çözüm üretme çabalarının sürdüğünü söyledi. Bu sürecin bir iç savaş ya da mezhep savaşı değil, dünya çapında bir halk kurtuluş hareketi olduğunu ifade eden Yıldırım, halkın zulme başkaldırarak başarılı olduğunu ve Suriye’de adaletin kazandığını dile getirdi.

Yıldırım, sözlerinin devamında Türkiye, Suriye, Irak ve Filistin’in birlikte güçlü bir bölgesel yapı oluşturacağına dikkat çekerek, bu gücün halkın birlik ve beraberliğiyle ortaya çıkacağını ve adalet mücadelesinin ilk aşamasının kazanıldığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Şimşek: “Üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değildir”

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Suriye’nin 13 yılı aşkın süredir dünyanın vicdanını zorlayan ağır bir krizin merkezinde yer aldığını belirterek, milyonlarca insanın yerinden edildiğini, yüz binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve gelecek nesillerin istikrar imkânlarından mahrum büyüdüğünü söyledi.

Suriye krizinin yalnızca bir insanlık trajedisi olarak görülemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Şimşek, bu krizin jeopolitik dengeleri etkileyen, sınır güvenliğini ilgilendiren ve uluslararası insani diplomasi kapasitesini zorlayan çok boyutlu bir kriz alanı olduğunu vurguladı.

Sözlerinin devamında üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları coğrafyanın tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlendiklerini belirten Prof. Dr. Şimşek, FSMVÜ’nün bu sorumluluğu köklü bir medeniyet taşıyıcısı olma misyonuyla yerine getirdiğini ifade etti.
Vali Davut Gül: Akademi ve sivil toplumun duruşu çok önemli

İstanbul Valisi Davut Gül, Suriye’deki mücadelede Türkiye’nin tarihin doğru noktasında yer aldığını belirterek, devletin ve milletin bu konudaki duruşunun net olduğunu ifade etti.

Akademinin ve sivil toplumun duruşunun da en az devletin duruşu kadar önemli olduğunu vurgulayan Gül, programı düzenleyen kurumların devletin yüz akı olduğunu ve yapılan çalışmaların Suriye’nin kurtuluşu kadar önemli olduğunu söyledi.
Osman Nuri Kabaktepe: “Bu rapor kim olduğumuzu tarif ediyor”
Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, fark etmek, anlamlandırmak, duruş belirlemek ve harekete geçmenin sorumlulukları olduğunu belirterek, hazırlanan raporun yaşananları hangi çerçevede değerlendirmek gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.
Dr. Enes Airout: “Geleceğimiz bütünleşmiş tek bir Suriye’dir”

Darul İfta Üyesi Dr. Enes Airout, 14 yıl önce Türkiye’ye sığınarak geldiklerini ve Türkiye’nin Suriyeliler için en güzel sığınak olduğunu belirterek, bugün ise kendi ülkelerine kendileri hükmederek geldiklerini söyledi. Suriyelilerin birçok problemle karşı karşıya olduğunu ifade eden Airout, kuvvetin sadece savaşta değil, barışta da galebe çalmak olduğunu vurguladı.

Geleceklerinin bütünleşmiş tek bir Suriye olduğunu belirten Airout, tüm terör örgütlerini reddettiklerini ve Suriye’nin hukuk devleti olarak adalet ve kanunla hükmedilen bir ülke olacağını ifade etti.

Nazif Yılmaz: Suriye’de büyük cihat dönemi başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Suriye’de yeni bir döneme girildiğini belirterek, 2022 ile 2025 yılı Şubat ayı arasında Suriye’deki eğitim öğretim faaliyetlerini koordine ettiklerini söyledi. Yaklaşık 400 bin öğrencinin bulunduğu okullarda eğitim koordinasyonu yaptıklarını belirten Yılmaz, 5 milyon adet kitabın basılıp dağıtıldığını ve mesleki eğitim alanında okullar açıldığını ifade etti.

Program, Diyanet İşleri Eski Bakanı Ali Erbaş’ın kapanış duasının ardından raporun açıklanması bölümüne geçilmesiyle devam etti.

FSMVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun moderatörlüğünde gerçekleştirilen Suriye Raporu sunumunda Prof. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Yaşar Kahraman, Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş ve Dr. Mehmet Altıntaş söz alarak raporun içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



