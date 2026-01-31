'Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler' başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye’nin kurtulduğunu belirterek, yeni dönemde hak ve hukuk konusunda İslam hukukuna göre hareket edildiğini ve çözüm üretme çabalarının sürdüğünü söyledi. Bu sürecin bir iç savaş ya da mezhep savaşı değil, dünya çapında bir halk kurtuluş hareketi olduğunu ifade eden Yıldırım, halkın zulme başkaldırarak başarılı olduğunu ve Suriye’de adaletin kazandığını dile getirdi.