Suriyeli rolü yapan ve 'Yabancıları işe almıyorum' diyen kişi tiyatrocu bir Türk vatandaşı çıktı

Ozan Arif Demirtaş adlı tiyatrocu 'Suriyeli' rolüyle vatandaşı kandırdı.
Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir lokantacıya ait olduğu öne sürülen video sosyal medyada dolaşıma girdi.
Videoda
"Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki ben yabancı çalıştırmıyorum"
ifadelerini kullanan şahsın görüntüleri, bazı haber siteleri tarafından servis edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada videodaki kişinin Suriye vatandaşı değil Türk vatandaşı olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum.'" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
#Suriyeli
#Türk
#Dezenformasyonla Mücadele Birimi
1 saat önce