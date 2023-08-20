DİB "Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" haberini yalanladı: Tamamen yalan hukuki yollara başvurulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı "Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" haberini yalanladı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetenin yazılı nüshasında ve internet sitesinde, "Diyanet’in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verildiği belirtildi.
Almanya'da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018'de başlayan Sıddık Yıldırım'ın görev süresinin 6 Ağustos 2021'de sona erdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: