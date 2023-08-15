Daha önce 'Sultanahmet müze olsun' diyen CHP'li Kaboğlu Diyanet'e saldırdı: Misyonerlik görevi üstlenen devlet üstü bir kuruluş

"Diyanet İşleri bir bakıma Türkiye'ye sığamayan, Afrika'ya, Asya'ya dünyanın her bir tarafına bütçesinden Diyanet Vakfı kanalıyla para aktaran, oralarda cami onartan, cami yaptıran ve burada yurttaşlarımızın ödediği vergilerle hareketle dünya genelinde bir misyonerlik görevi üstlenen, ülke içerisinde lüks harcamalarıyla dilediği gibi devlet kadrolarına tasarruf edebilen bir kuruluş."

"Diyanet İşleri bir bakıma Türkiye'ye sığamayan, Afrika'ya, Asya'ya dünyanın her bir tarafına bütçesinden Diyanet Vakfı kanalıyla para aktaran, oralarda cami onartan, cami yaptıran ve burada yurttaşlarımızın ödediği vergilerle hareketle dünya genelinde bir misyonerlik görevi üstlenen, ülke içerisinde lüks harcamalarıyla dilediği gibi devlet kadrolarına tasarruf edebilen bir kuruluş."

Kaboğlu, "Cuma namazı kılınması için cumanın tatil olması yönünde en azından yarım gün tatil olması yönünde bir kampanya yürütüyor Diyanet bu olabilir mi?" sorusuna ise "Bu olamaz" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır" diyen Kaboğlu, bu sözleriyle büyük tepki toplamıştı.