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Daha önce 'Sultanahmet müze olsun' diyen CHP'li Kaboğlu Diyanet'e saldırdı: Misyonerlik görevi üstlenen devlet üstü bir kuruluş

Geçmişte yaptığı bir açıklamada "Sultanahmet de müze olmalı çünkü insanlığın ortak mirası" ifadelerini kullanan CHP eski Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu kez de Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı. Diyanet'in devlet üstünde bir devlet olduğunu öne süren Kaboğlu, "Diyanet İşleri yurttaşlarımızın ödediği vergilerle hareketle dünya genelinde bir misyonerlik görevi üstlenen, anayasa üstü, devlet üstü, kendisini hukukla bağlı görmeyen bir kuruluş." dedi.

11:22 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP eski Milletvekili İbrahim Kaboğlu Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

CHP eski Milletvekili İbrahim Kaboğlu Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

CHP eski Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Halk TV yayınında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Diyanet'in devlet üstünde bir devlet olduğunu öne süren Kaboğlu,
"Diyanet İşleri bir bakıma Türkiye'ye sığamayan, Afrika'ya, Asya'ya dünyanın her bir tarafına bütçesinden Diyanet Vakfı kanalıyla para aktaran, oralarda cami onartan, cami yaptıran ve burada yurttaşlarımızın ödediği vergilerle hareketle dünya genelinde bir misyonerlik görevi üstlenen, ülke içerisinde lüks harcamalarıyla dilediği gibi devlet kadrolarına tasarruf edebilen bir kuruluş."
dedi.


'Diyanet anayasa üstü bir kurum'

Kaboğlu, sözlerinin devamında "
Diyanet anayasa üstü, devlet üstü, kendisini hukukla bağlı görmeyen, icabında camiye kılıçla çıkan, cuma günleri resmi mesai saatlerinin nasıl ayarlanması gerektiğini söyleyebilen bir kurum..."
ifadelerini kullandı.

Kaboğlu, "Cuma namazı kılınması için cumanın tatil olması yönünde en azından yarım gün tatil olması yönünde bir kampanya yürütüyor Diyanet bu olabilir mi?" sorusuna ise "Bu olamaz" yanıtını verdi.


'Sultanahmet müze olsun' demişti

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır" diyen Kaboğlu, bu sözleriyle büyük tepki toplamıştı.



#İbrahim Kaboğlu
#CHP
#Diyanet İşleri Başkanlığı
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