Daha önce 'Sultanahmet müze olsun' diyen CHP'li Kaboğlu Diyanet'e saldırdı: Misyonerlik görevi üstlenen devlet üstü bir kuruluş

CHP eski Milletvekili İbrahim Kaboğlu Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.
CHP eski Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Halk TV yayınında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu.
'Diyanet anayasa üstü bir kurum'
Kaboğlu, "Cuma namazı kılınması için cumanın tatil olması yönünde en azından yarım gün tatil olması yönünde bir kampanya yürütüyor Diyanet bu olabilir mi?" sorusuna ise "Bu olamaz" yanıtını verdi.
'Sultanahmet müze olsun' demişti
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır" diyen Kaboğlu, bu sözleriyle büyük tepki toplamıştı.