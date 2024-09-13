|
Hayat

Tamer Karadağlı resti çekti: Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, kurum içinde iş yapmayan oyunculara resti çekti. "Çalışmayacaksanız istifa edin, lale devri bitti! Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum" diyerek oturduğu yerden maaş alan tiyatroculara tepki gösterdi.

13:01 - 13/09/2024 Cuma
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı

Hürriyet gazetesini ziyaret eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, önemli açıklamalarda bulundu. 15 yıl boyunca hiç bir iş yapmayıp oturduğu yerden maaş alan sanatçılara tepki gösteren Karadağlı "Çalışmayacaksanız istifa edin" dedi.

'Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum'

Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor." diyen Tamer Karadağlı sözlerine şöyle devam etti.

"Çalışmayacaksanız istifa edin"

Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. "Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, ‘gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla.
Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var.
Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum.
” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bürokraside yeni atamalar yapıldı. Karara göre; Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atandı.



#Tamer Karadağlı
#Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
#teşvik
#tiyatro
#Kültür Sanat
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
31 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ MECLİS GÖRÜŞMELERİ! 9. Yargı Paketi maddeleri onaylandı mı, yasalaştı mı? 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi...