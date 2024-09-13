Tamer Karadağlı resti çekti: Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum

Hürriyet gazetesini ziyaret eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, önemli açıklamalarda bulundu. 15 yıl boyunca hiç bir iş yapmayıp oturduğu yerden maaş alan sanatçılara tepki gösteren Karadağlı "Çalışmayacaksanız istifa edin" dedi.
'Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum'
Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor." diyen Tamer Karadağlı sözlerine şöyle devam etti.
"Çalışmayacaksanız istifa edin"
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bürokraside yeni atamalar yapıldı. Karara göre; Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atandı.