Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Tanpınar belgeselini yönetmeni anlattı

Tanpınar belgeselini yönetmeni anlattı

04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Biyografilm” programı.
“Biyografilm” programı.

Sinema ile biyografi arasındaki ilişkiye odaklanan “Biyografilm” program serisinin beşincisinde Ahmet Hamdi Tanpınar Belgeseli konuşuldu.

Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 1986 tarihli TRT yapımı belgesel film, senaristi ve yönetmeni Mesut Uçakan ile birlikte değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi ile Biyografi Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen programda filmden özel kesitler izlenirken, Tanpınar’ın çok yönlü edebi kişiliğinin sinemaya aktarılma biçimi, biyografik anlatının imkanları ve uyarlama sürecinde karşılaşılan zorluklar üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

SEKSENLİ YILLARDA BİYOGRAFİLER

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, hem dönemin kültürel atmosferine hem de Tanpınar’ın düşünce dünyasının sinemaya yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Moderatörlüğünü Dilruba Kılıç Kocaışık’ın yaptığı oturumda, 1980’li yıllar Türkiye’sinin kültürel bağlamında ortaya çıkan biyografik yapımların sinema tarihindeki yeri de tartışıldı.

Biyografi araştırmaları, Türk sineması, edebiyat uyarlamaları ve kültürel bellek alanlarına ilgi duyan araştırmacı ve izleyicilerin katıldığı programın, bu alanlarda yürütülen çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.



#aktüel
#hayat
#edebiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÖDEME PLANI: TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, 55, 65, 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 konut fiyatı artacak mı sabit mi olacak?