Tanpınar belgeselini yönetmeni anlattı

Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 1986 tarihli TRT yapımı belgesel film, senaristi ve yönetmeni Mesut Uçakan ile birlikte değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi ile Biyografi Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen programda filmden özel kesitler izlenirken, Tanpınar’ın çok yönlü edebi kişiliğinin sinemaya aktarılma biçimi, biyografik anlatının imkanları ve uyarlama sürecinde karşılaşılan zorluklar üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi.