Tarihi Bizans Sarnıcı kültüre ev sahipliği yapıyor

Her köşesi tarih olan İstanbul’da, gün geçmiyor ki gizli bir yapı daha ortaya çıkmasın. Ortaköy’deki Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bünyesinde bulunan Bizans dönemi sarnıcı bunlardan biri. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında sarnıcın bulunduğu binaya taşınan lise, kültür ve sanat mekanı olarak yapıyı kullanmak istedi. Bakımları yapılarak artık hizmet vermeye başladı.

Daha önce çok amaçlı salon ve depo olarak kullanılan yapı, bir dönem adli olaylara da şahitlik etmiş. Okul kayıtlarında evsizlerin tarihi sarnıcı bir dönem kullandıkları ve polis tarafından uzaklaştırıldıkları yer alıyor. Hakkında net bilgi bulunmayan yapıyı sorduğumuz sanat tarihçileri sarnıç özellikleri taşıyan binanın Bizans ve Osmanlı döneminden izler taşıdığını, muhtemelen Bizans yapısı olduğunu söyledi. Binanın iyi durumda olması, Osmanlı döneminde hamam olarak kullanıldığına işaret ediyor. Okulun bulunduğu bölgeye kayıtlı Bizans Sarayı’nın olmasının ise yapının saray kapsamında kullanıldığına işaret.