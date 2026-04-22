'Tarihin Bilincinde Demokrasinin İzinde' projesi hayata geçti: 20 bin liseli genç Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda tarihe tanıklık edecek

İstanbul Valiliği himayesinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde” projesi kapsamında, 20 bin öğrenci Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda tarih ve demokrasi bilinciyle buluşacak. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen imza töreniyle proje kamuoyuna duyuruldu. Törende, öğrencilerin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bulunan müzeleri ziyaret ederek, Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaşadığı zorluklara, yakın tarihimizin önemli kırılma anlarına doğrudan tanıklık edecekleri vurgulandı.

Proje kapsamında lise öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticileri refakatinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret ederek yakın tarihin önemli kırılma anlarını yerinde deneyimleyecek. Program ile öğrencilerin; özgürlük, millet iradesi ve toplumsal sorumluluk kavramlarını tarihsel hafıza ile bütünleştirerek içselleştirmeleri amaçlanıyor.

22 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında, öğrenciler her gün Bostancı ve Sirkeci’den hareket edecek gemilerle adaya ulaşacak.

Gün boyunca gerçekleştirilecek rehberli müze ziyaretleri, tarih ve demokrasi temalı anlatımlar, sergi incelemeleri ve değer odaklı eğitim etkinliklerinin ardından öğrenciler aynı gün içerisinde güvenli şekilde geri dönüş yapacak. Her seferde 370 öğrenci kapasiteli iki gemi ile planlanan program, sürdürülebilir lojistik ve güvenli ulaşım esas alınarak kurgulandı.

Tarihin tanıklık mekânı: Demokrasi ve Özgürlükler Adası

İstanbul’un Adalar ilçesinde yer alan ve eski adıyla Yassıada olarak bilinen Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ışık tutan önemli bir hafıza mekânı olarak öne çıkıyor. 1960 darbesi sonrası yargılamalara ev sahipliği yapan ada, bugün kültür ve turizm faaliyetlerinin merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

Adada yer alan 27 Mayıs Müzesi, Adnan Menderes Müzesi ve Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi; Türkiye’nin demokratikleşme sürecini, darbelerle kesintiye uğrayan dönemleri ve millet iradesinin tarihsel yolculuğunu kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçilere sunuyor. Adnan Menderes Müzesi’nde yer alan deneyim alanları ve tecrit odası dönemin ruhunu yakından hissetme imkânı sağlarken; 27 Mayıs Müzesi’nde Demokrat Parti’nin kuruluşundan Yassıada yargılamalarına uzanan süreç detaylı biçimde aktarılıyor. Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ise Türkiye’deki demokratik kazanımlar ve antidemokratik müdahaleleri bütüncül bir perspektifle ele alıyor.

Ada ayrıca Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Sergisi, Adnan Menderes Kongre Merkezi, Fatin Rüştü Zorlu Camii ve çeşitli kültürel alanlarıyla ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor.