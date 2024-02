Tarık Buğra’nın kitaplığı 30 yıldır ayakta

O kitapların kendisini içinde yaşadığı andan daha eski, daha farklı zamanlara götürdüğünü; okuduğu her kitabın, ruhunu keşfetmenin hazzıyla ve muhayyel bir maceraya çıkmanın lezzetiyle doldurduğunu söyleyen Tarık Buğra, masala ve serüvene duyduğu sevgiyi de o yılların okumalarına bağlıyor.

“Kitapçıların vitrinleri ve rafları çocukluğumdan beri beni büyüler” diyen Tarık Buğra’ya; “Ben on bir yaşımda Salambo’yu, on üçümde Sefiller’i, gene o yıl Tayyis’i, Suç ve Ceza’yı okumasaydım on yedinci yılımı yaşarken pat diye yazar olacağım diyemezdim. Çünkü edebiyat derslerinde övülen yazarları sevmiyor hatta çoğunu, mesela Hüseyin Rahmi’yi küçümsüyordum; onları sığ, basit, yalın ve yetersiz buluyordum,”2 dedirten de çocukluktan itibaren yaptığı okumaların geliştirdiği edebi zevk ve özgüvendir.