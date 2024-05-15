Tatlı videoları gençlerin şekerini çıkardı

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin “Bu tür yönlendirmeler insanlarda yeme bozukluğuna yol açıyor. Yeme bozukluğu da bir süre sonra insülin direncine ve obeziteye neden oluyor.” ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden yayılan bu tarz videoların, özellikle gençleri yeme bozukluklarına sevk ettiğini söyleyen Keskin, “Şu an bir yeme furyası var, şekerli şeyler ve paketli yiyecekler yeme durumu özellikle çocuklarda psikolojik ve bedensel olarak çocukları kötü etkiliyor. Özellikle bizlere başvuranlar içinde erken yaşlarda obezite ve yeme problemleri bulunuyor. Bunun sebeplerinden birisi de gıda sektörünün reklamları ve sosyal medyadaki bu paylaşımlar.” dedi.