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Hayat

Tatlı videoları gençlerin şekerini çıkardı

Sosyal medya reklamlarıyla popüler hale gelen aşırı şekerli rengarenk tatlı tarifleri, gençlerde obezite ve şeker hastalığını artırdı.

Saliha Engin
04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:21 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin “Bu tür yönlendirmeler insanlarda yeme bozukluğuna yol açıyor. Yeme bozukluğu da bir süre sonra insülin direncine ve obeziteye neden oluyor.” ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden yayılan bu tarz videoların, özellikle gençleri yeme bozukluklarına sevk ettiğini söyleyen Keskin, “Şu an bir yeme furyası var, şekerli şeyler ve paketli yiyecekler yeme durumu özellikle çocuklarda psikolojik ve bedensel olarak çocukları kötü etkiliyor. Özellikle bizlere başvuranlar içinde erken yaşlarda obezite ve yeme problemleri bulunuyor. Bunun sebeplerinden birisi de gıda sektörünün reklamları ve sosyal medyadaki bu paylaşımlar.” dedi.




#sosyal medya
#sağlık
#aktüel
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