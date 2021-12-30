Hayat TikTok içerik moderatörü psikolojik travma nedeniyle şirkete dava açtı
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TikTok içerik moderatörü 'psikolojik travma' nedeniyle şirkete dava açtı

TikTok'ta görev yapan eski bir içerik moderatörü, travmatik videolara sürekli maruz kalması nedeniyle zihinsel sağlığını koruyamadığını iddia ederek şirkete dava açtı.

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Haber Merkezi Diğer
TikTok içerik moderatörü psikolojik travma nedeniyle şirkete dava açtı
Foto: Arşiv.

Eskiden TikTok'ta moderatörlük yapan ve içerik videolarını kontrol eden Candie Frazier, günde 12 saate kadar "aşırı ve çarpıcı şiddet" içeren videoları incelediğini söyledi.

  • Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere önemli psikolojik travmalar yaşadığını açıkladı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Frazier, hem TikTok'a hem de ana şirketi Çinli teknoloji devi Bytedance'a dava açtı.

Moderatör rolünde cinsel saldırı, yamyamlık, soykırım, toplu katliamlar, çocukların cinsel istismarı ve hayvanların sakat bırakılması gibi sansasyonel içerikler izlediğini iddia etti.

Davada, 12 saatlik vardiyada moderatörlere ilk dört saatlik çalışmanın ardından 15 dakika, ardından iki saatte bir 15 dakika ara verildiği bilgisi verildi.

Eylül ayında TikTok , uygulamayı her ay 1 milyar kişinin kullandığını duyurdu . Bir bilgisayar teknolojisi şirketi olan Cloudflare'e göre, artık Google'dan daha fazla kullanıma sahip.

TİKTOK: ZİHİNSEL DESTEK VERİYORUZ

Video paylaşım platformu, kullanıcılarını korumak için, kurallarını ihlal eden videoları ve hesapları filtrelemek için binlerce şirket içi ve sözleşmeli içerik moderatörleri kullanıyor.

TikTok "devam eden" dava hakkında yorum yapmadı, ancak firmanın çalışanlar için özenli bir çalışma ortamı sunulduğunu söyledi.

  • Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "Güvenlik ekibimiz, TikTok platformunu ve topluluğunu korumaya yardımcı olmak için üçüncü taraf firmalarla ortak oluyor ve moderatörlerin zihinsel ve duygusal olarak desteklenmesi için bir dizi sağlıklı yaşam hizmetini genişletmeye devam ediyoruz"

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Olay 26 Aralık Pazar günü Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. <br><br>Arkadaşının yaşadığı siteye misafir olarak gelen Ensar Halife, yine siteye misafir olarak gelen Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. ile tartıştı.
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'NİYE BAKTIN' TARTIŞMASI<br><br>Site bahçesinde yaşanan \"niye baktın\" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ensar H. göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
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Ağır yaralanan Ensar Halife, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. <br><br>Yoğun bakıma alınan Halife'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. <br><br>Ensar Halife'nin hastanede tedavisi sürerken polis olayla ilgili çalışma başlattı.<br>
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BIÇAKLAYIP TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİLER<br><br>Olayın ardından Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. \"Sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim\" yazarak video çekti ve paylaştı.
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KARAKOLDA ÇEKİLMEDİ<br><br>Polis, videonun karakol dışında çekildiğini belirtti.
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Sosyal medyada yayınlanan görüntüden yola çıkan ekipler, şüphelilerin yerini tespit etti.
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Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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TUTUKLANDILAR<br><br> 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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'İSTE SAKİNİ DEĞİLLER'<br><br>Yaşanan olayı anlatan bir site sakini, \"Bağırma seslerini duyduk. Gittik çocuk yatıyordu yerde. Gençti. Bir sürü polis geldi. Site sakini değiller dışarıdan gelmişler. Bıçaklayanlar da dışarıdan gelmiş\" diye konuştu.<br>
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Büyükçekmece'de dehşete düşüren olay: 17 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayıp Tiktok videosu çektiler
Büyükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde 'yan baktın' tartışması sonrası çıkan kavgada 17 yaşındaki Ensar Halife göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis bıçaklayan kişileri olaydan sonra çektikleri Tiktok videosundan yola çıkarak yakaladı. İki şüpheli tutuklandı. Ayrıca şüphelilerin paylaşımındaki 'Karakolda Tiktok videosu çektik' ifadesinin yalan olduğu, videonun karakol dışında çekildiği açıklandı.
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