TIR’ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

15:5219/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
DHA
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı üç yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACJ 046 plakalı TIR, kavşaktan dönen 33 ARL 331 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adı öğrenilemeyen sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Mardin
#Tır
#kaza
