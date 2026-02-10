Tiroit ameliyatlarında sinir monitörizasyonu ses kısıklığı riskini azaltıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hüsnü Aydın, tiroid ameliyatı olacak hastaların aklındaki en büyük sorulardan birinin ameliyat sonrası ses kısıklığı riski olduğunu ifade etti.

Aydın, ses tellerini kontrol eden sinirlerin tiroid bezine anatomik olarak çok yakın olmasının bu endişeyi artırabildiğini aktararak, güncel olarak kullanılan ileri cerrahi teknolojiler sayesinde riski büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Ameliyat sonrası görülebilen ses değişikliklerinin büyük kısmının geçici olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu durum genellikle sinir çevresindeki dokuların etkilenmesi ya da ödem gelişmesine bağlı oluyor. Çoğu hastada haftalar ya da aylar içinde kendiliğinden düzeliyor. Kalıcı ses kısıklığı ise oldukça nadir bir durum. Özellikle deneyimli merkezlerde ve güncel teknolojilerle yapılan ameliyatlarda bu risk son derece düşük." ifadelerini kullandı.

Aydın, ameliyat sırasında kullanılan sinir monitörizasyonu sistemlerinin önemine değinerek, bu sayede ses tellerini çalıştıran sinirleri ameliyat boyunca hem görsel hem de anlık fonksiyonel olarak takip ettiklerini anlattı.

Aydın, "Bunu, arabayı park ederken devreye giren park sensörlerine benzetebiliriz. Sinire yaklaştığımızda sistem bizi uyarıyor ve güvenli sınırda kalmamızı sağlıyor. Bu yöntem, sinirin istemeden zarar görme riskini belirgin şekilde azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.