Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liraya yükseldi

14:2630/11/2025, Pazar
Hamsi ve istavrit kilogramı 100, somon 250 ila 300, çipura 450, tirsi ise 200 liradan satılıyor.
Hamsi ve istavrit kilogramı 100, somon 250 ila 300, çipura 450, tirsi ise 200 liradan satılıyor.

Trabzon'da hamsi, kilogramı 100 liradan satışa sunuldu. Son haftalarda kilogramını 50 liradan satışa sundukları hamsinin fiyatı hava şartlarından dolayı dün 75, bugün ise 100 liraya yükseldi.

Moloz mevkisinde balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit kilogramı 100, somon 250 ila 300, çipura 450, tirsi ise 200 liradan satılıyor.


Balıkçı Emin Avcı, hava şartlarından dolayı avlanan hamsi miktarının azaldığını, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.


Son haftalarda kilogramını 50 liradan satışa sundukları hamsinin fiyatının dün 75, bugün ise 100 liraya yükseldiğini anlatan Avcı, "Hava bozacağı için fiyat biraz daha yukarı çıkar. 100 ila 125 lira ayarında oynayacağını tahmin ediyorum." dedi.


35 yıllık balıkçı İbrahim Ertuğrul da hamsinin tezgahlarda varlığını sürdüreceğini ancak fiyatının artacağını ifade etti.




