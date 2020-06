TRT 2'den haziran ayında her akşam farklı film

Deli ve Dâhi ya da özgün adıyla The Professor and the Madman, Mel Gibson ve Sean Penn’in birlikte oynadıkları ilk film. 5 Haziran Cuma günü TRT 2 ekranlarında yayınlanacak olan film Oxford İngilizce Sözlüğü'nün gerçek hikayesini konu ediyor.