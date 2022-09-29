Hayat TRT Belgesel sezonu açtı
KÜLTÜR SANAT

TRT Belgesel sezonu açtı

TRT’nin belgesel kanalı TRT Belgesel, yeni yayın dönemi açılışını AKM’de gerçekleştirdi. Kanalın süren ve yayınlanacak olan içerikleri etkinlikte duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Belgesel sezonu açtı
TRT Belgesel

TRT’nin belgesel kanalı TRT Belgesel, yeni yayın dönemi açılışını AKM’de gerçekleştirdi. Kanalın süren ve yayınlanacak olan içerikleri etkinlikte duyuruldu. Farklı tür ve konudaki içeriklerle yeni sezonda 23 yeni yapım ekranlara gelecek. İzleyenlere tarihten maceraya, insan hikayelerinden bilime kadar çeşitli kategorilerde içerikler sunan TRT Belgesel, “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, “Oyunbozan”, “Maskelerin Ardında: Siber Savaş” başta olmak üzere çeşitli yapımlar seyirciyle buluşacak. Çok sevilen “Tarihin Efsaneleri”, “Türkiye’nin Dev Yapıları”, “Ulak”, “Aile Olmak”, “Su Savaşları” gibi önde gelen yapımlar ise yeni bölümleriyle kanalda yerini alacak.

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