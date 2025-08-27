TRT’nin popüler dizisi Gönül Dağı’na bu sezon katılan oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medyada hakkında yapılan karalama kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. Devlet büyüklerine hakaret ettiği yönündeki paylaşımların sahte hesaplardan yayıldığını belirten Şakrak hiçbir zaman hakaret içerikli paylaşımda bulunmadığını ifade etti.
Gönül Dağı dizisinde Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan’ı canlandırmaya başlayan Bülent Şakrak’a sosyal medyadan karalama kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada hakkında yapılan itibar suikastine isyan eden oyuncu açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?
Bülent Şakrak (26 Ağustos 1977, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucudur.
26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümününe girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. 39 Basamak'ta oynamaya devam ederken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tamamen Doluyuz isimli oyunda dış ses olarak yer aldı. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan oyuncu, BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisinde oynamıştır. Ayrıca, YouTube'da Bülent Şakrak'la Art Niyet isimli program yapmaktadır.