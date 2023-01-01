TRT1'in yeni dizisi Al Sancak'ta Doğu Türkistan detayı dikkat çekti: Güzel Türkistan Sana Ne oldu?

Al Sancak dizisinin ilk bölümünde Doğu Türkistan'a yer vermesi ve bayrağının asılması izleyicilerden takdir topladı. Sadece Doğu Türkistan değil, dizinin bir sahnesinde Türk Cumhuriyetleri Devletleri’nin bayraklarının da asılı bir şekilde olması birlik ve beraberlik mesajını yineledi.

Bozdağ Film imzalı dizi TRT 1'de yayın hayatına başladı. Senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Can Emre üstleniyor.





AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

‘GÜZEL TÜRKİSTAN SANA NE OLDU?’ TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ

Abdülhamit Süleyman Çolpan, Bolşevik devrimi sırasında Ruslar tarafından kendilerine tehdit olarak görüldüğü için defalarca hapishaneye girmiştir. Tam bir vatan mücahididir ve kısacık ömrü vatan için atmıştır. Şiirler, piyesler yazmıştır. Fakat yazdıklarını basacak yer bulamamıştır. O da elinde şiirleri kapı kapı gezer ve vatan sevgisini kapı kapı dillendirir bütün Türkmenistan'a. İşte güzel Türkistan böyle bir şiirdir.

DOĞU TÜRKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Çin, son yıllarda Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilere hedef oluyor.

Türkiye'nin de yer aldığı BM üyesi 43 ülke, 21 Ekim 2021'de New York'ta düzenlenen BM İnsan Hakları Komitesi Toplantısı'nda yaptıkları ortak açıklamada, Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyondan fazla kişinin "yeniden eğitim merkezi" adı verilen siyasi kamplarda alıkonulmasından, işkence, kötü muamele, insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalandırma, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet ve çocukları ailelerinden ayırma gibi yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerine maruz kalmasından duydukları endişeyi dile getirmişti.

Açıklamada, bölgede din ve inanç özgürlüğü ile seyahat, toplantı ve ifade özgürlükleri üzerinde kısıtlamalar bulunduğu ve yaygın kullanılan elektronik izleme teknolojilerinin orantısız şekilde Uygurları ve diğer azınlık mensuplarını hedef aldığı belirtilmişti.

Pekin yönetiminin hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarını koruma konusundaki ulusal ve uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Çin'e BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve ofisi de dahil bağımsız gözlemcilere Doğu Türkistan'a hızlı, anlamlı ve serbest erişim sağlama çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin tutulduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermezken, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermişti.



