Türkiye’de 2025 yılı boyunca doğan bebeklere verilen isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi kayıtlara göre yıl içinde 456 bin 932 erkek, 432 bin 666 kız bebek dünyaya geldi. Böylece toplam doğum sayısı 889 bin 598 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan veriler, isim tercihlerinde son yıllarda devam eden eğilimlerin büyük ölçüde korunduğunu gösterdi.

Erkek bebeklerde Alparslan geleneği sürdü

Erkek bebek isimlerinde 2025’te de tablo değişmedi. Bir önceki yılda olduğu gibi Alparslan, en çok tercih edilen isim olmayı sürdürdü. Yıl genelinde 7 bin 651 erkek bebeğe bu isim verildi. Alparslan’ı, 6 bin 109 bebekle Göktuğ ve 5 bin 492 bebekle Metehan takip etti. Bu üçlü, erkek bebek isimlerinde listenin ilk sırasını oluşturdu.

Yusuf ve Kerem ilk sıralardaki yerini korudu

Erkek bebeklerde öne çıkan diğer isimler arasında Yusuf (4 bin 708) ve Kerem (4 bin 154) yer aldı. Miran 3 bin 877, Ömer Asaf ise 3 bin 792 bebekle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Atlas ve Ömer de 2025’te ailelerin sıkça tercih ettiği erkek isimleri arasında kayda geçti.

Kız bebeklerde zirve Alya’ya geçti

Kız bebek isimlerinde ise 2025 yılında lider değişti. Önceki yıl listenin başında yer alan Defne, bu kez ikinci sıraya geriledi. Yıl boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verildi. Alya’yı 7 bin 873 bebekle Defne ve 7 bin 692 bebekle Gökçe izledi.

Zeynep ve Asel üst sıralarda yer aldı