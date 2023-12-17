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Hayat

Tüm aşılar Hıfzıssıhha’da üretilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinin inşaatını tamamlanarak, pilot üretimlere 2025 yılında başlanacağını bildirdi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:24 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuştu. Koca, “Hedefimiz, ülkemizin ihtiyacı olan aşıların tamamının Türkiye’de üretilmesi. Çocukluk çağı bağışıklama programımızdaki 3 aşımız (Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği) teknoloji transferi ile ülkemizde üretilecek. Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha’da üretilecek. 2028’de tüm aşılar yüzde yüz Türkiye’de üretiliyor olacak” açıklamasında bulundu.

Aile Diş Hekimliği uygulamasının pilot uygulamasının 3 ilde başladığını ifade eden Koca, “42 Aile Diş Hekimliği biriminde 10 bini aşkın çocuğumuza ve ailelerine ulaştık. Bağımlılıkla mücadele için Rehabilitasyon amaçlı BAHAR merkezlerini hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.


#sağlık
#aşı
#Fahrettin Koca
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