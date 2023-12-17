Bakan Koca, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuştu. Koca, “Hedefimiz, ülkemizin ihtiyacı olan aşıların tamamının Türkiye’de üretilmesi. Çocukluk çağı bağışıklama programımızdaki 3 aşımız (Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği) teknoloji transferi ile ülkemizde üretilecek. Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha’da üretilecek. 2028’de tüm aşılar yüzde yüz Türkiye’de üretiliyor olacak” açıklamasında bulundu.
Aile Diş Hekimliği uygulamasının pilot uygulamasının 3 ilde başladığını ifade eden Koca, “42 Aile Diş Hekimliği biriminde 10 bini aşkın çocuğumuza ve ailelerine ulaştık. Bağımlılıkla mücadele için Rehabilitasyon amaçlı BAHAR merkezlerini hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.