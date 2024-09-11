TÜMOSAN ve LÖSEV'DEN anlamlı dayanışma: Lösemili çocuklar için el ele

Türkiye'nin yerli ve milli motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN, Konya'da bulunan fabrikasında, çalışanları ve ailelerini ağırladığı Tümosan Şenliği'ni gerçekleştirdi. Şenlikte, çocuklar için Karagöz gösterimi, balon şovları ve oyunlar yer alırken, yetişkinler için ise yarışmalar düzenlendi. Şenlikte konuşma gerçekleştiren Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, “Sizler bu ailenin kalbisiniz, sizlerin bu çabası ve sevgisi olmadan ne bu fabrika ne de bizler bu kadar güçlü olabiliriz” dedi.