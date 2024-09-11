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Hayat

TÜMOSAN ve LÖSEV'DEN anlamlı dayanışma: Lösemili çocuklar için el ele

TÜMOSAN Genel Merkezi 10 Eylül 2024 tarihinde LSV Dükkan ve LÖSEV’in katkılarıyla anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu özel günde LSV Dükkan’da lösemili çocukların anneleri tarafından sevgi ve emekle üretilen el yapımı ürünler satışa sunuldu. Katılımcılar oyuncaklar, yastıklar, fincanlar ve birçok hediyelik eşya satın alarak sadece çocukların tedavi ve eğitim giderlerine destek olmakla kalmadı aynı zamanda ailelere güç veren bu dayanışma sürecine de dahil oldular.

11:56 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
LÖSEV temsilcileri, yapılan her küçük katkının bir çocuğun umutlarını yeşertebileceğini belirterek bu süreçte toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çektiler.
LÖSEV temsilcileri, yapılan her küçük katkının bir çocuğun umutlarını yeşertebileceğini belirterek bu süreçte toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çektiler.

Etkinlik çerçevesinde aynı gün düzenlenen LÖSEV Farkındalık Semineri TÜMOSAN çalışanları için oldukça anlamlı bir deneyim sundu. Seminerde lösemi tedavisinin yalnızca tıbbi değil, psikolojik ve ekonomik boyutlarının da olduğu bu süreçte toplumun her kesiminin katkı sağlayabileceği vurgulandı. Lösemiyle mücadele eden ailelerin yaşadığı zorluklar toplumsal dayanışmanın hayati önemiyle birlikte ele alındı.

LÖSEV temsilcileri, yapılan her küçük katkının bir çocuğun umutlarını yeşertebileceğini belirterek bu süreçte toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çektiler.

Büyük destek, büyük umutlar

Seminerin ardından TÜMOSAN çalışanları, LSV Dükkan’da düzenlenen satış etkinliğine yoğun ilgi göstererek lösemili çocukların umutlarına ortak oldular. Her satın alınan ürünle sadece çocukların tedavilerine değil, onların iyileşme sürecine de moral kaynağı oldular. Bu anlamlı etkinlik toplumun dayanışma gücünün ve küçük dokunuşların büyük umutlar doğurduğunu lösemi gibi zorlu mücadelelerde ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.



#TÜMOSAN
#LÖSEV
#Lösemi
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