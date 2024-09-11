TÜMOSAN ve LÖSEV'DEN anlamlı dayanışma: Lösemili çocuklar için el ele

Etkinlik çerçevesinde aynı gün düzenlenen LÖSEV Farkındalık Semineri TÜMOSAN çalışanları için oldukça anlamlı bir deneyim sundu. Seminerde lösemi tedavisinin yalnızca tıbbi değil, psikolojik ve ekonomik boyutlarının da olduğu bu süreçte toplumun her kesiminin katkı sağlayabileceği vurgulandı. Lösemiyle mücadele eden ailelerin yaşadığı zorluklar toplumsal dayanışmanın hayati önemiyle birlikte ele alındı.
LÖSEV temsilcileri, yapılan her küçük katkının bir çocuğun umutlarını yeşertebileceğini belirterek bu süreçte toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çektiler.
Büyük destek, büyük umutlar
Seminerin ardından TÜMOSAN çalışanları, LSV Dükkan’da düzenlenen satış etkinliğine yoğun ilgi göstererek lösemili çocukların umutlarına ortak oldular. Her satın alınan ürünle sadece çocukların tedavilerine değil, onların iyileşme sürecine de moral kaynağı oldular. Bu anlamlı etkinlik toplumun dayanışma gücünün ve küçük dokunuşların büyük umutlar doğurduğunu lösemi gibi zorlu mücadelelerde ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.