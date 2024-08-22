TÜMOSAN ve Kuveyt Türk'ten tarımsal yatırımı destekleyen iş birliği: Çiftçilere ve bayilere finansal kolaylık sağlayacak

Traktör üreticilerinden TÜMOSAN'ın katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk ile yaptığı iş birliği kapsamında Kuveyt Türk, traktör finansmanından servis hizmetlerine kadar çiftçilere ve TÜMOSAN bayilerine birçok alanda finansal destek sağlayacak.

TÜMOSAN Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun katıldı. Yapılan iş birliği kapsamında, TÜMOSAN bayilerine özel olarak, traktör finansmanından teminat mektubu oranlarına kadar geniş bir yelpazede finansal çözümler sunulacak. Banka, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere ve bayilere sunduğu finansman olanaklarıyla hem çiftçilerin finansal yükünü hafifletmeyi hem de tarım sektöründeki ekonomik büyümeyi teşvik ederek ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İş birliği hakkında konuşan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Bu yeni anlaşmanın çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kuveyt Türk ile olan iş birliğimiz, bayilerimize sunacağımız finansman çözümleri ve avantajlarla iş süreçlerini daha da iyileştirecek. Amacımız, çiftçilerimizin traktör ve diğer tarımsal ekipman ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vererek onlara sürdürülebilir, verimli tarımsal üretimlerinde yardımcı olmak. Bu süreçte bize destek veren Kuveyt Türk yönetimine, protokol çalışmalarını yürüten tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılı bir iş birliği dönemi geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DELİPOYRAZ: TÜMOSAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN İLK KATILIM FİNANS KURULUŞUYUZ

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Tarımsal yatırıma ve üretime destek olmak için güzide kuruluşlarımızla iş birliklerine imza atıyoruz. Ülkemizin köklü sanayi devlerinden biri olan ve önemli sayıda motor ve traktör üreten TÜMOSAN ile iş birliği yapan ilk katılım finans kuruluşu olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yaptığımız iş birliğiyle çiftçilerimize ve tarım sektörüne yönelik desteğimizi bir adım ileriye taşıyoruz. Çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaya ve sektörün öncü kurumlarıyla iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜMOSAN BAYİLERİNE VE ÇİFTÇİLERE FİNANSAL DESTEK

Yapılan iş birliği kapsamında Kuveyt Türk, TÜMOSAN bayilerine katkı paylı traktör finansmanı için vade farksız ve yılda bir ödeme imkânı sunacak. Ayrıca bayiler, Özel Oranlı Teminat Mektubu ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) anlaşması gibi avantajlardan faydalanabilecek. Çiftçiler ise servis ve yedek parça alımlarında 12 aya kadar ötelemeli ödeme seçeneklerine sahip olacak. Bankanın tarımsal destek anlamında uygulama alanında olan Tohum Kart'la da çiftçilere tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum, yem gibi harcamaları finanse etme ve ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunuluyor.



