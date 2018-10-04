​Tüp bebekte özellerle yarışıyorlar

Ocak ayında açılan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin ilk bebeği bu ayın sonunda dünyaya gelecek. Teknolojinin son ürünü cihazlarla donatılan, özel merkezlerde uygulanan tedavi protokollerinin izlendiği, modern laboratuvarlara sahip olan merkezin bebek sahibi olmak isteyen çiftleri beklediğini söyleyen Başhekim Vekili Dr. Mehmet Emin Güneş “Tüp bebek merkezimiz, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ikinci tüp bebek merkezi. Kapasite ve büyüklük açısından ilk sırada diyebiliriz. Amacımız kendi bölgemiz dışında Trakya ve daha sonra tüm Türkiye’ye hizmet vermek. Gebelik oranlarımız dünya standartlarında. İlk bebeğimiz hayırlısıyla 29 Ekim’de dünyaya gelecek” dedi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan ve aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesini vekâleten yöneten Dr. Güneş, Merkezin açılışını henüz duyurmadıklarını belirterek “Bebek sahibi olmak isteyen çiftler kamuda bu tür hizmetlerin varlığının pek farkında değiller. Direkt olarak özel merkezlere gidip yüksek meblağlarla tedavi olmaya çalışıyorlar. Oysa bu tedaviler kamu hastanelerinde de başarılı şekilde veriliyor. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler randevuya gerek kalmadan direkt olarak merkezimize başvurabilirler. Şartları uygunsa tedavilerine 60 gün içinde başlanır” dedi.

HAYAT Tüp bebekte yalın tedavi dönemi

10’da bir fiyatına tedavi oluyorlar

Dünya genelinde kısırlık oranları her geçen gün artıyor. Bilimsel verilere göre Türkiye’de 2,6 milyon çift kısırlık problemi yaşıyor. Bebek sahibi olmayı arzu eden çiftlerin çeşitli tedavilerden sonra en sık başvurdukları metot tüp bebek tedavisi. Tüp bebek tedavisinde kullanılan teknikler ve ilaç ücretleri sebebiyle 1 denemenin bedeli 10 milyonları buluyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde, Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen şartlara uyan çiftlerden birinci uygulamada 744, ikincide 620, üçüncüde ise 496 TL alınıyor. Ek olarak hastalar ilaçlara yüzde 20 oranında katkı bedeli ödüyorlar.

REKLAM

Hedef ayda 200 hasta

Merkezde alanlarında tecrübeli 4 kadın hastalıkları uzmanı, 5 histoloji ve embriyoloji uzmanı ve 1 üroloji uzmanının görev yaptığını söyleyen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Polat “İlk planda hedefimiz ayda 80-100 hastaya uygulama yapmak. Yeni cihazlar geldikçe bu sayıyı ayda 200 uygulamaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yumurta dondurma işlemi de yapılacak

Laboratuvar uygulamalarında son bilimsel gelişmelerin takip edildiğini ve yeni uygulamaları destekleyen cihazların alınmaya devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Polat “İstanbul’daki özel merkezlerden bile daha geniş bir laboratuvarımız var. Embriyo ve sperm dondurma işlemlerini yapıyoruz. Henüz yumurta dondurma talebi gelmedi. Geldiğinde yapabilecek durumdayız. Yılbaşından itibaren İMSİ adı verilen sperm seçme işlemi de başlayacak. Yumurtalık dokusu dondurma ülkemizde bir iki merkezde yapılıyor. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor” diye anlattı.

HAYAT Aşırı kilo tüp bebek riskini artırıyor

Kadında 39 yaş sınır

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Prof. Dr. İbrahim Polat “Merkezde Sağlık Uygulama Tebliği’nin şartlarına göre hastalara katılım paylı hizmet veriyoruz. SUT’a göre, 23-39 yaşları arasında, en az 3 yıllık evli ve daha önceki tedavilerden sonuç alamayan çiftlere SGK kapsamında tüp bebek yapılıyor. Bazı kadınlarda tüp erkeklerde sperm problemlerinde bu kriterler aranmadan da uygulama yapılıyor. SUT kriterlerine uymayan ücretli hastalardan ise yaklaşık 3 bin TL ve 2-4 bin TL arasında değişen miktarda ilaç talep ediliyor” dedi.