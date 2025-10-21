Yeni Şafak
TÜRGEV’le Erasmus fırsatları

04:0021/10/2025, Salı
G: 20/10/2025, Pazartesi
“TÜRGEV Erasmus Days-Deneyim Paylaşımı ve Erasmus Fırsatları”

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Erasmus programının sunduğu uluslararası eğitim ve gönüllülük fırsatlarını gençlerle buluşturdu. Etkinlikte, yurt dışı deneyimi yaşamış gönüllüler ilham veren hikâyelerini paylaştı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Ulusal Ajansı'nın destekleriyle “TÜRGEV Erasmus Days-Deneyim Paylaşımı ve Erasmus Fırsatları” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, 18 Ekim Cumartesi günü Fatih’teki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safvetipaşa Eğitim Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI

Programda, Erasmus kapsamında yurt dışı deneyimli TÜRGEV gönüllüleri tecrübelerini paylaştı. Katılımcılara, gençlik projeleri, gönüllülük faaliyetleri ve Erasmus başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler sunuldu. Etkinliğe, Sosyal Kumbara Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztamur konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Ayşe Gizem Özcan'ın üstlendiği programda, ilham veren başarı hikayeleri, soru-cevap oturumları ve ağ kurma etkinlikleri yer aldı.

Bilgi yarışmasında dereceye giren katılımcılara sürpriz hediyeler ve TÜRGEV ile Erasmus yurt dışı deneyimi yaşama fırsatı sunuldu. Erasmus deneyimi yaşamış gençlerle tanışmak ve kendi yurt dışı serüvenine ilk adımı atmak isteyen herkes için ilham verici bir buluşma oldu.

BİRÇOK PROJE YAPILDI

TÜRGEV, bugüne kadar Erasmus programı kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası projeye imza attı. Vakıf, gençlerin sosyal inovasyon, gönüllülük, çevre ve sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında deneyim kazanmalarını hedefleyen çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda Arnavutluk ve Sırbistan'da "Sosyal İnovasyon Gençlik Hareketi, Türkiye ve Litvanya'da "Tohumun Yolculuğu - Sürdürülebilir Tarımda Gençlik Hareketi", Fransa'da "Mesleki Gelişim Faaliyeti", Kuzey Makedonya'da "Kadimin İzleri", Sırbistan'da "Objektiften Niş" adlı gençlik değişimi projeleri yürütüldü.



