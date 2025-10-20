Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hamsi 70 liraya düştü: Vatandaş sevinçten çiğ yedi

Hamsi 70 liraya düştü: Vatandaş sevinçten çiğ yedi

16:4920/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Ordu’da hamsi fiyatlarının 70 liraya kadar düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Fiyata sevinen bir vatandaş ise sevinçten çiğ hamsi yedi.

Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, özellikle hamsi ve istavritte bollukla devam ediyor.

Sezon başında kilogramı 300 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı, artan avlanma miktarıyla birlikte önce 100 liraya, ardından da bazı balıkçılarda 70 liraya kadar geriledi.

Hamsinin ucuzlamasıyla tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluştu.


Vatandaşlar, hamsinin tam mevsimi olduğunu belirterek bol bol tüketilmesi gerektiğini söyledi.

"Vatandaş hamsiye doyacak"

Balıkçı esnafı Faruk Arslantürk, vatandaşın daha fazla hamsi tüketebilmesi için fiyatları aşağı çektiklerini ifade ederek, "Şu anda Karadeniz’de hamside bolluk var. Talep çok güzel, diğer çeşitler az ama hamsi bol. İnsanlara cazip geliyor, 2 gün önce 100 liraydı, şimdi 70 lira. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var" dedi.

"Sevinçten çiğ yedim"

Hamsi fiyatlarının düşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Enver Sağlam adlı vatandaş, "Ara sıra çiğ hamsi yerim ama bu kez sevinçten tezgahtan çiğ aldım. İnsanlar fırsat buldukça yesin, diğer sebze ve meyveleri nasıl çiğ yiyorsak bunu da yemek lazım" diye konuştu.

"Tam zamanı"

Vatandaşlardan Nurten Yılmaz her hafta düzenli olarak hamsi tükettiklerini belirtirken, Bahtiyar Kaymak ise hamsinin şu anda en uygun fiyatlarda olduğunu, bundan daha aşağıya düşmeyeceğini ve her gün tüketmeye devam ettiklerini söyledi.

#Hamsi
#Vatandaş
#Balık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025 AÇIKLAMALAR: TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?