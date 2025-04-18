Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk durağı Malatya oldu

Kültürel ve tarihi zenginlikleri tanıtmak amacıyla hazırlanan ve Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak planlanan tren seferi kapsamında, seyahat severler Malatya'da çeşitli turistik noktaları ziyaret etti.





Sabah saatlerinde Malatya Tren Garı'na ulaşan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba ile Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri karşıladı. Karşılama programında halk oyunları gösterileri sergilendi, misafirlere kentin geleneksel ikramları sunuldu.





Tur kapsamında ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü gezildi. Ardından Sanat Sokağı, Malatya Kültür Evi ve Türkiye'nin tek örneği olan Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaret edildi.

"Herkesi Malatya'ya davet ediyorum"

Geziye katılan Seyahat Yazarı Senem Türkanoğlu, Malatya'nın tarihi dokusuna hayran kaldığını belirterek, "Malatya'ya ikinci gelişim. Arslantepe Höyüğü'nü ilk kez gezdim, çok etkilendim. Burası gerçekten çok kıymetli bir şehir. Herkesi Malatya'ya davet ediyorum" dedi.





İlk kez Malatya'yı ziyaret eden gezgin ve sosyal medya içerik üreticisi Ezgi Emiroğlu ise, "Bizi çok nazik bir şekilde karşıladılar. Fotoğraf Makinesi Müzesi gerçekten çok etkileyiciydi. Herkesin gelip görmesi gereken bir şehir" ifadelerini kullandı.





Turizmci Aygül Kaya da, "Malatya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri çok etkileyici. Arslantepe ve müzeler görülmeye değer. Çok güzel ağırlandık, çok memnun kaldık" diye konuştu.

"Tanıtım açısından önemli"

ÇEKÜL Vakfı Malatya Temsilcisi Bekir Sözen, bu tür kültür turlarının Malatya'nın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Zaman kısıtlı olmasına rağmen misafirlerimiz şehirden güzel izlenimlerle ayrıldı. Malatya, deprem sonrası önemli kayıplar yaşadı. Bu tür turların artmasını temenni ediyoruz" dedi.





Malatya'da kısa süreliğine bulunan basın mensubu Gürkan Sayın da, "Arslantepe'yi ilk kez gezdim ve çok etkilendim. Ayrıca Fotoğraf Makinesi Müzesi fotoğraf severler için kaçırılmayacak bir yer. Malatya gezilecek çok yere sahip" dedi.





Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin diğer duraklarında da benzer kültürel tanıtım programlarının düzenlenmesi planlanıyor.







