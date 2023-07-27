Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada ve Türkiye'deki aşırı sıcak havalar kan bağışlarında da düşüşe neden oluyor. Kan bağışındaki düşüşün önüne geçmek isteyen Türk Kızılay, kan bağış merkezlerinin çalışma saatlerini güncelledi. Bu kapsamda sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde kan bağışı merkezleri öğle saatlerinde açılarak gece 22.00'ye kadar kan bağışı alacak.