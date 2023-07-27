|
Hayat

Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi

Türk Kızılay, aşırı sıcak havaların etkisiyle kan bağışında düşüş yaşanmaması için kan bağışı merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi.

14:28 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada ve Türkiye'deki aşırı sıcak havalar kan bağışlarında da düşüşe neden oluyor. Kan bağışındaki düşüşün önüne geçmek isteyen Türk Kızılay, kan bağış merkezlerinin çalışma saatlerini güncelledi. Bu kapsamda sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde kan bağışı merkezleri öğle saatlerinde açılarak gece 22.00'ye kadar kan bağışı alacak.

İstenilen saatler için randevu oluşturabilecek

Bağışçılar, kendilerine en yakın kan bağış merkezini ve uygun saati www.kanver.org web sitesi ile Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından öğrenebilecek. Ayrıca 168 numaralı çağrı merkezinden de kan vermek istenilen saatler için randevu oluşturabilecek.



#Türk Kızılay
#Ankara
#Mobil Kan Bağışı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Muharrem ayı duaları: Muharrem ayında hangi zikirler, tesbihler çekilir?