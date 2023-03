Türk resmi Üsküdar’da

Eğer Üsküdar Ayazma tarafına yolunuzu düşürürseniz sizi tıpkı o tablolarında evlerin hala ayakta olduğu bir sokakta ismiyle de karşılar. O sokaktan geçerken gözünüz bu büyük ustadan izler arar. Öğrencisi Süheyl Ünver’e verdiği şu öğütler aslında Türk resminin önemli isimlerinden olan ve milli resim geleneğini Üsküdar’da başlattığı kabul edilen Hoca Ali Rıza’yı ne güzel de anlatır: “En ufak bir kağıdı bile atma. Hoşa giden her şeyi kaydet. Memleketimizin milli abide değerlerini tespit et. Dostlara ağırlık verme ve onları sık sık taciz etme. Fakirlere acı, Beze hürmet eden zavallıların gönüllerini şad et. Onların yardımına koş. Derviş olma derviş meşrepli ol. Daima faydalı şeylerle meşgul olarak çalış. Güzel sözlerle ruhunu incelt. Güzel resimli defterle doldur. Küçükleri sevindir her türlü mahlukatı acı. Örnek bir vatansever ol.”