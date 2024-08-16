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Türkiye Kültür Yolu Festival amatör seslere de şans veriyor: 'Sen de Söyle' yarışmasının finali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ünlü sanatçıların yanı sıra amatör müzisyenlere de sahnelerini açıyor. Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Sen de Söyle" yarışmasının finali, Haluk Levent konseri öncesinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

15:46 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arteş Can Tarakçı
Arteş Can Tarakçı

Her şehirde amatör sesleri halkla buluşturmayı hedefleyen “Sen de Söyle” yarışmasının ilki yoğun bir katılımla gerçekleşti. Onlarca amatör şarkıcının katıldığı yarışmanın finalistleri Özlem Adaklı ve Arteş Can Tarakçı oldu. Yarışmanın finali, Haluk Levent konseri öncesinde Göreme Konser ve Festival Alanı Ana Sahne’de halkın oylarıyla belirlendi. 3 bin 467 oyun kullanıldığı yarışmada, yüzde 63.6 oy oranıyla Arteş Can Tarakçı birinci seçildi.

Tarakçı, binlerce kişinin önünde şarkı söyleyerek birinci olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok keyifliydi, çok fazla seyirci vardı. Müzisyenim, daha önce de konserlere çıktım ama bu bambaşkaydı. Çok teşekkür ederim herkese. Yarışma süreci aslında beklemediğim şekilde oldu. AVM’de gezerken kabini gördüm ve girip ben de söylemek istedim. Son ikiye kaldığımı öğrendikten sonra provalara başladık, çok değerli hocalarımız bize eşlik ettiler. Bugün de Haluk Levent’in sahnesinden önce parçalarımızı okuduk, seyircinin oylamasına kaldı, seyircinin oylamalarıyla birinci oldum. Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin tüm konserlerine katıldım hepsi çok keyifliydi, çok güzel bir festival."

Yarışmada ikinci seçilen Özlem Adaklı da, "Öncelikle böyle bir organizasyon düzenlediği için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kaç gün geçirdim. Hocalarıma ve bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Birçok engeli aşarak katıldım bu etkinliğe. Her şeyi arkamda bırakarak katıldım. Bu yarışmayı destekleyip, oy veren herkese çok teşekkür ederim. Kazanan arkadaşıma başarılar dilerim" diye konuştu.

#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Sen de Söyle
#Haluk Levent
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