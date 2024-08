Türkiye Kültür Yolu Festival amatör seslere de şans veriyor: 'Sen de Söyle' yarışmasının finali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti

Her şehirde amatör sesleri halkla buluşturmayı hedefleyen “Sen de Söyle” yarışmasının ilki yoğun bir katılımla gerçekleşti. Onlarca amatör şarkıcının katıldığı yarışmanın finalistleri Özlem Adaklı ve Arteş Can Tarakçı oldu. Yarışmanın finali, Haluk Levent konseri öncesinde Göreme Konser ve Festival Alanı Ana Sahne’de halkın oylarıyla belirlendi. 3 bin 467 oyun kullanıldığı yarışmada, yüzde 63.6 oy oranıyla Arteş Can Tarakçı birinci seçildi.