Türkiye'nin 4 köyü en iyi turizm köyleri listesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde Türkiye'den dört köy yer aldı. BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. Liste, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı.