Türkiye'nin 4 köyü en iyi turizm köyleri listesinde

BM Turizm Örgütü’nün beşincisi açıklanan En İyi Turizm Köyleri listesine Türkiye’den dört köy dahil edildi. Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, Mardin Midyat'taki Anıtlı, İzmir Urla'daki Barbaros, Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız listeye dahil edilen köyler oldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde Türkiye'den dört köy yer aldı. BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. Liste, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı.
DOĞAL GÜZELLİKLER
Türkiye'nin dört farklı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor. Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köyleri, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.
319 KÖYE ULAŞTI
Yeni listeyle birlikte, 'En İyi Turizm Köyleri Ağı'na katılan köy sayısı 319'a ulaştı. Ağ, kırsal destinasyonların deneyim paylaşımı, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliği yapmalarını amaçlıyor.