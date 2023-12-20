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Hayat

Türkiye'ye gelen Gazzeli sevinçten secdeye kapandı: Çok şükür!

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’den Mısır’a geçişleri sağlanan 101 hasta ve beraberindeki 106 refakatçi daha uçakla Türkiye’ye getirildi. 6. tahliyeyle birlikte Türkiye’ye gelen kafile içerisinde yer alan bir Gazzeli, mutluluktan secdeye kapandı.

04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:36 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde toplam 102 hasta ve yaralı ile 105 refakatçinin Türkiye’ye getirileceğini duyurmuştu. Bu çerçevede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 75 hasta ve beraberindeki 74 refakatçiyle Mısır’ın El-Ariş Havalimanı’ndan havalanan Milli Savunma Bakanlığı’na ait uçak, önceki gün saat 16.00 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanı’na ulaştı.

HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Havalimanında hazır bekletilen ambulanslar ise uçak içerisindeki hasta ve yaralıları tedavi edilecekleri hastanelere götürmek üzere uçak içerisindeki hastaları teslim almaya başladı. O sırada uçaktan inen Gazzelilerin ambulanslara bindirildiği sırada bir Gazzeli mutluluktan secdeye kapandı. Ardından hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Saat 18.55’te ise El Ariş’ten Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait ikinci uçak geldi. 7. tahliye seferiyle birlikte gelen 26 hasta ve 32 refakatçi daha ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Böylelikle Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda gerçekleştirilen 6 ve 7. tahliyelerle birlikte bugüne kadar getirilen hasta ve yaralı sayısı toplam 283’e ulaştı.

ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK

Mısır’dan getirilen hastalarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gazzeli 101 hasta ve yaralı daha 106 refakatçiyle birlikte ülkemize getirildi. 30 hasta Bilkent, 43 hasta Etlik Şehir Hastanesine, 28 hasta Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çoğunluğu çocuklar oluşturuyor. Bilindiği gibi Gazze’de 36 hastane bombalanmış durumda” ifadelerini kullandı.




#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Mısır
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