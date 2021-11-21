Türklerin Müslümanlığa geçişini Akkız anlatacak ​

Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yeni projesi “Destan”, 23 Kasım Salı günü Atv ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız’ın mücadelesinin anlatıldığı dizi, aynı zamanda Türklerin Müslümanlığa geçiş dönemine de ışık tutacak.

Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın, “Bugüne kadar genellikle büyük kahramanların ya da olayların hikayelerine yer verdik. Bu kez ise bir kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine bir yolculuk yapacağız” diyerek tanımladığı dizi, bir öksüz ve bir yetimin tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğini anlatacak.

İKİ GARİP KUŞUN SEVDASI

Orta Asya’nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han’ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız’la, yine Gök Sarayı’nda Korkut Han’ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkın anlatıldığı dizi bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin paylaştığı dizi, savaşçı Akkız’ın düşmanına esir düşmesi ve kendini acımasız bir iktidar savaşı ile saf bir aşkın içinde bulması ile başlıyor. Esir Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga’nın sıradışı hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili, imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

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OYUNCULARA ÜÇ AY BOYUNCA EĞİTİM VERİLDİ

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturduğu dizinin senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz tarafından kaleme alınıyor. Bozdağ Film imzalı dizinin danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Osman Albayrak, Şahin Ergüney, Ahmet Olgun Sünear, Alper Düzen, Ecem Sena Bayır, Bilgi Aydoğmuş, Esra Kılıç, Hilal Uysun, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Faruk Aran, Müge Duygun, Mehmet Sertakan, Aysel Yıldırım, Seca Naz Karabulut, Cihangir Köse, Berna Üçkaleler, Doruk Şengezer, Onur Yenidünya yer alıyor.

Türk dünyasını anlatmak heyecan verici

Dizinin senaristlerinden Nehir Erdem aha önce tarihi bir iş yazmadıklarına dikkati çekerek, “Yazabilir miyiz acaba diye düşündük ancak şu an fark ediyorum ki eğer biz yazmasaydık çok kıskanırdım” diyor. Senarist Ayşe Ferda Eryılmaz ise yüzyıllar önce yaşamış savaşçı bir kadının hikayesini yazmanın heyecan verici olduğunu söylüyor. Yönetmen Halit Khalilzadeh ise Türk dünyasından bir hikaye çekmenin uzun zamandır hayali olduğunu ifade ederek, çok yorulduklarını fakat işlerini çok severek yaptığını dile getiriyor.

Zorlu bir süreçten geçtik

Dizide savaşçı ‘Akkız’ karakterini canlandıran Ebru Şahin ise güçlü kahraman bir kadını canlandırmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söylüyor: “Dönemin ruhunu anlayabilmek için psikolojik ve fiziksel zorlu bir süreçten geçtik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak bizi kucaklayacakları güzel bir dünyanın içerisine girecekler.”