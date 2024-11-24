Üç il ve 3 ilçede eğitime kar engeli: Okullar 1 gün süreyle tatil edildi

"İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11. 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır"