Üç il ve 3 ilçede eğitime kar engeli: Okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Ülke genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, kar tatili haberleri de ardı ardına gelmeye devam ediyor. Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Adana’nın Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kar yağışı illerde etkisini artırınca okullar da tatil edilmeye başladı. Pazartesi günü 3 il ve 3 ilçede eğitime kar nedeniyle ara verildi.
Niğde'de pazartesi günü okullar tatil
Pazartesi günü okulların tatil edildiği illerden biri Niğde. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada
"İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11. 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır"
dendi.
Kayseri'de engelli ve hamileler de izinli sayılacak
Yine Kayseri'de de 25 Kasım Pazartesi okullar kar nedeniyle tatil edildi. Valilikten açıklama geldi:
"Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır."
Nevşehir'de eğitim öğretime 1 gün ara
Nevşehir'de okulların tatil edildiğini Vali Ali Fidan duyurdu. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Saygıdeğer Nevşehirliler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler; ilimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelinde; 25 Kasım Pazartesi (Yarın) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır."
Tufanbeyli ilçesinde de okullar tatil
Öte yandan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 günlük ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve buzlanma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Adana'da ayrıca Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada,
"Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir"
denildi.
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