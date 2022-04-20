Üç kişiden biri saman nezlesi

Nisan ayıyla birlikte polenler ortaya çıktı ve alerjik rinit (saman nezlesi) şikayetleri arttı. Neredeyse her üç kişiden birinin yaşadığı saman nezlesine, dünyada yakalanma oranı yüzde 25. Erken teşhisle önüne geçilmezse KOAH, astım ve kalp ritim bozukluğu gibi hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

BAHAR AYLARINA DİKKAT

Bahar aylarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erdal Erkoç, “Mart, nisan ayları polen mevsiminin tavan yaptığı aylardır. Ağaçlardan, çiçeklerden polenler fazla olduğu için alerjik bünyelerde alerjik reaksiyona neden oluyor. Burundaki etleri şişirerek yoğun bir burun tıkanıklığı yapıyor. Burun rahat nefes alamadığı için başka viral enfeksiyonlara yakalanma riski de fazla” dedi.

SON DÖNEMDE ARTTI

Son zamanlarda hastalığın arttığına dikkat çeken Erkoç, “Neredeyse toplum nüfusunun yarısı saman nezlesi. Son zamanlarda daha da arttı. Çocukları çok sakınarak büyüttüğümüz için toplumda alerji üçte birlere kadar çıkmış durumda” diye konuştu.

MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ

Bahar alerjisinin birçok hastalığa neden olduğunun altını çizen Erkoç, “Alerjik reaksiyon sadece burunda gelişmiyor. Alerjisi olanların yüzde 50’sinde alerjik akciğer, alerjik astım var. Dolayısıyla alerji, tüm vücutta meydana gelen bir reaksiyon. Önüne geçmezsek KOAH, astım, sinüzite davetiye çıkarmış oluruz. Akciğerler enfeksiyon kapabilir. Bahar alerjisi olan rahat uyku uyuyamadığı için uyku apnesi ve horlama meydana geliyor. Kalp ritmi bozuluyor. Damarsal sorunlar gibi pek çok soruna neden oluyor” ifadelerini kullandı.

TESPİT ÖNEMLİ

Erkoç sözlerini şöyle sürdürdü: “Alerjen etkenden uzak durmak gerekli. Önemli olan insanın nelere alerjisi olduğunu tespit edebilmesi. Bunları tespit ettikten sonra uzak durmak lazım. İnsanlar bazen polenlerden kaçamıyor. Burada da burun temizliği önemli. Gün içerisinde üç dört kere burnunuzu yıkadığınız zaman uzaklaştırmış oluyorsunuz. Gün içerisinde en az bir kere duş almak önemli. Bol su içmek lazım.”

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