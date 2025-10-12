Ülker'den İstanbul'un ruhunu taşıyan yeni çikolata: Dokuların buluştuğu Ülker Çikolata İstanbul

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda Ülker Çikolata’nın yeni ürünü “Ülker Çikolata İstanbul”u tanıttı. Ürünün fındık, çıtır kadayıf ve baklava dokusunu bir araya getiren sütlü çikolata olduğu belirtilirken, Murat Ülker, çikolatanın sadece bir tat değil, İstanbul’un kültürünü ve ruhunu yansıttığını vurguladı.