Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Ülker'den İstanbul'un ruhunu taşıyan yeni çikolata: Dokuların buluştuğu Ülker Çikolata İstanbul

Ülker'den İstanbul'un ruhunu taşıyan yeni çikolata: Dokuların buluştuğu Ülker Çikolata İstanbul

Semih Bozkuş
20:5412/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ülker Çikolata İstanbul, global lansmanla dünyanın dört bir yanına tanıtıldı.
Ülker Çikolata İstanbul, global lansmanla dünyanın dört bir yanına tanıtıldı.

Ülker, İstanbul’un lezzetlerini bir çikolatada buluşturdu. Yeni ürün “Ülker Çikolata İstanbul”, fındık, kadayıf ve baklavalı dokusuyla şehrin ruhunu yansıtıyor. Lansman, global ölçekte ve sosyal medya odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Murat Ülker, paylaşımında ürünün İstanbul’un kültürünü dünyaya taşıdığını vurguladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda Ülker Çikolata’nın yeni ürünü “Ülker Çikolata İstanbul”u tanıttı. Ürünün fındık, çıtır kadayıf ve baklava dokusunu bir araya getiren sütlü çikolata olduğu belirtilirken, Murat Ülker, çikolatanın sadece bir tat değil, İstanbul’un kültürünü ve ruhunu yansıttığını vurguladı.

LinkedIn paylaşımında, ürünün Topkapı’daki fabrikada üretildiği ve lansmanın global ölçekte, “social-first” yaklaşımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri, çikolatanın tadını kendi hikayeleriyle paylaşarak İstanbul’un ruhunu global sahneye taşıdı.



#Murat Ülker
#Ülker
#Çikolata
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Trump etkisi büyüyor