Ülker'den İstanbul'un ruhunu taşıyan yeni çikolata: Dokuların buluştuğu Ülker Çikolata İstanbul

Ülker, İstanbul’un lezzetlerini bir çikolatada buluşturdu. Yeni ürün “Ülker Çikolata İstanbul”, fındık, kadayıf ve baklavalı dokusuyla şehrin ruhunu yansıtıyor. Lansman, global ölçekte ve sosyal medya odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Murat Ülker, paylaşımında ürünün İstanbul’un kültürünü dünyaya taşıdığını vurguladı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda Ülker Çikolata’nın yeni ürünü “Ülker Çikolata İstanbul”u tanıttı. Ürünün fındık, çıtır kadayıf ve baklava dokusunu bir araya getiren sütlü çikolata olduğu belirtilirken, Murat Ülker, çikolatanın sadece bir tat değil, İstanbul’un kültürünü ve ruhunu yansıttığını vurguladı.
LinkedIn paylaşımında, ürünün Topkapı’daki fabrikada üretildiği ve lansmanın global ölçekte, “social-first” yaklaşımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri, çikolatanın tadını kendi hikayeleriyle paylaşarak İstanbul’un ruhunu global sahneye taşıdı.