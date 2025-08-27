Uluslararası görevlerin ardından Tuna Gülenç Daikin Türkiye başkan yardımcılığına atandı

20 yılı aşkın küresel HVAC sektör tecrübesi bulunan Tuna Gülenç, uluslararası vizyonu, stratejik liderlik becerileri ve güçlü saha deneyimiyle Daikin Türkiye’nin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacak. Türkiye pazarındaki derin bilgi birikimi ve bölgesel başarılarıyla Gülenç’in şirketin; yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.





ULUSLARARASI DENEYİM, GÜÇLÜ VİZYON

Tuna Gülenç’in Daikin ile yolculuğu, 2005 yılında Türkiye ofisinin kuruluş sürecinde başladı. Sonraki yıllarda İstanbul, Brüksel ve Dubai’de farklı liderlik pozisyonlarında görev alarak Türkiye, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında güçlü büyüme ve kültürel dönüşüm projelerine imza attı.





2011’de Türkiye’ye dönerek, Daikin’in Airfel’i satın almasıyla Türkiye pazarında attığı en önemli stratejik adımın entegrasyon sürecinde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, CEO Hasan Önder’in ekibinde yer aldı. Bu dönemde beş yıllık güçlü bir büyüme sürecine katkı sağladı. 2016’da Dubai’ye geçerek 80’den fazla ülkeyi kapsayan MEA Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu süreçte Daikin’in Orta Doğu bölgesinde yayılma, büyüme, yerelleşme, operasyonel mükemmellik ve kârlı büyüme odaklı stratejiler geliştirdi ve yönetti. Ayrıca, INSEAD Executive MBA programını tamamlayarak akademik vizyonunu da güçlendirdi.





YENİ DÖNEM, YENİ HEDEFLER

Daikin Türkiye, 2024 mali yılı itibarıyla 25,5 milyar TL ciro ve 400 milyon Euro’nun üzerinde ihracat performansına ulaştı. Tuna Gülenç’in atanması, F30 hedefleri doğrultusunda stratejik yolculukta önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.





Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, “Tuna Bey ile uzun yıllardır Türkiye’de ve Orta Doğu’da birlikte çalışıyoruz. Liderlik vizyonu, tecrübesi ve sonuç odaklı yaklaşımı, stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize değerli katkılar sağlayacak” dedi.





Yeni göreviyle ilgili görüşlerini paylaşan Tuna Gülenç ise, “Daikin Türkiye’ye yeniden katılmak benim için hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok değerli. Kuruluşundan itibaren dönem dönem görev aldığım ve başka bölgelerdeyken de hayranlıkla ve gururla takip ettiğim Türkiye operasyonlarımızda, ekibimizle birlikte yeni başarılara ve güçlü projelere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.





DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla 47 yıldır faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı oldu. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 163 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim tesisinde çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun ürünleri son teknolojiyle üretmektedir. 4 bölge müdürlüğü, 2 bin çalışanı, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 2 bin 314 satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezi olan ‘İklimlendirme Teknolojileri Deneyim Merkezi’ni sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinden kendisine bağlı olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın sorumluluğu ile Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.





Split Klima Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Daikin Türkiye Split Klima Üretim Hattı’nda üretilen klimalar, yüzde 100 yüksek basınç, fonksiyon, performans, elektrik güvenlik ve ses testlerinden geçmektedir. Üretimdeki test proseslerinden kullanılan robot uygulamaları ve özellikle kritik noktalardaki bakır boru birleşim kaynak işlemlerinde kullanılan kaynak robotları ile el değmeden üretim gerçekleştirilmektedir.





Klima Santrali Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Türkiye’nin en modern klima santrali üretim hattına sahip olan üretim tesisinde Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle konfor ve hijyenik tip klima santralleri, hijyenik paket tip klima santrali, hücreli aspiratör, havuz nem alma santrali, mutfak aspiratörü, sığınak havalandırma cihazı ve ısı geri kazanım cihazı üretimi gerçekleşmektedir. Yurt içinde, yurt dışında çok sayıda prestijli otel, hastane, ilaç fabrikası, AVM, kongre merkezi ve ofis projesinde merkezi havalandırma sistemlerimiz tercih edilmektedir.





Fancoil Üretim Hattı / Hendek Sakarya

2009 yılında başlayan tasarım ve belgelendirme faaliyetleri sonunda, Hendek Sakarya’da bulunan üretim tesisinde üretilen fancoil cihazlar,düşük ses seviyesi ve yüksek verimleriyle yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel ve iş merkezinde tercih edilmektedir. Daikin Türkiye, Sakarya Hendek Üretim Tesisi’nde tüm fancoil ürün gamını üretmekte olup, Daikin Grubu içerisinde bu ürün grubunun Avrupa’daki tek üreticisi konumundadır.





Kombi Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan fabrikada uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektörün en kaliteli bileşenleri kullanılarak, yüzde 100 güvenlik, fonksiyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçerek, robotlar ile yapılan yüzde 100 görsel kontrol sistemleri ile üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa’nın akredite laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.





VRV Üretim Hattı/ Hendek Sakarya

2022 yılında faaliyete geçen VRV Üretim Hattı, Belçika’dan sonra bu alanda üretim yapan Daikin global üretim tesisleri içinde Avrupa’nın ikinci büyük VRV üreticisidir. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görmektedir. VRV dış ünite üretim hattında, atık baca gazlarını ısıtma için yeniden kullanan çevreci ve son teknoloji boya tesisi için yatırım yapılmıştır. Otomatik transfer sistemleri ile minimum insan gücü kullanılarak yüksek ürün kalitesi ve U-şekil üretim akış tasarımı ile yüksek üretkenlik sağlanmıştır. Maksimum ürün güvenilirliği için proseslerde hata önleme sistemleri ve otomatik test prosesleri entegre olarak kurgulanmıştır. Üretimde MES (üretim yönetim sistemi) kullanımı ile maksimum izlenebilirlik sağlanmıştır. Üretim hattında Daikin Japonya Üretim Mühendisliği tarafından tasarlanan 4m model modül konveyörler kullanılmıştır. Dünya genelinde üretim yapan fabrikaların standardizasyonu için tasarlanan bu model, Daikin Türkiye fabrikasında da kurulmuştur. Bu tasarım ile hem ilk yatırım hem de bakım maliyetleri iyileştirilmiştir. Alüminyum profiller kullanılarak ağırlık azaltılmıştır.





DAIKIN AVRUPA HAKKINDA

Daikin Europe N.V., Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ısıtma, soğutma, havalandırma, hava temizleme ve endüstriyel soğutma (HVAC-R) teknolojisinin lider bir üreticisidir. Daikin konut, ticari ve endüstriyel amaçlar için geniş bir ekipman portföyü ve bakım hizmetlerinin yanı sıra anahtar teslim çözümler tasarlar, üretir ve müşterilerine sunar. Daikin Europe N.V. 59‘dan fazla iş ortaklığında 13 bin 800’ün üzerinde çalışana sahiptir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunan 16 üretim tesisi bulunmaktadır. Genel merkezi 50 yılı aşkın bir süredir Ostend'de (Belçika) bulunan Daikin Europe N.V. grubu, küresel Daikin Industries grubunun bir yan kuruluşudur.





DAIKIN JAPONYA HAKKINDA

Japonya’nın Osaka şehrinde 1924 yılında kurulan, 101 yıllık geçmişe sahip Daikin Industries (DIL), 104 binden fazla çalışanıyla ısı pompası, iklimlendirme ve hava filtreleme teknolojisinde dünya çapında bir liderdir. Bugün 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının yanı sıra kompresör ve soğutucu akışkanları da kendi bünyesinde geliştiren ve üreten dünyadaki tek üreticidir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığı ile tanınmaktadır. Daikin, teknoloji araştırmaları ve fikri mülkiyet patentlerindeki liderliğiyle tanınan Clarivate (İngiltere) ve LexisNexis (ABD) tarafından dünyanın en yenilikçi 100 şirketinden biri seçilmiştir. Daikin, 2024 mali yılı (1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025) için 28.9 milyar Euro'luk rekor bir ciro sonucu bildirmiştir.



