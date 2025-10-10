Ümraniye Belediyesi'nden duygusal etkinlik: 'Masum eller Filistin’e adalet için boyuyor'

Öğrenciler, ellerini kırmızı boyaya batırıp büyük bir bez üzerine “Stop the War” yazısı yazarak savaşın yıkıcı etkilerine ve özellikle Gazze’deki çocukların yaşadığı zorlukları gözler önüne serdiler.

Düzenlenen etkinlik, Gazze’de yaşanan insani krizlere dikkat çekmek ve barış çağrısını güçlendirmek adına önemli bir adım oldu. Katılımcılar, ellerini boyayarak anlamlı bir sembol oluşturdu ve Gazze’ye yönelik desteklerini gösterdi.