Ümraniye Belediyesi'nden duygusal etkinlik: 'Masum eller Filistin’e adalet için boyuyor'

Etkinlik kapsamında öğrenciler, yeşil ve kırmızı boyalarla ellerini tuvale basarak Filistin halkına destek mesajı verdi. "Masum eller, Filistin’e adalet için boyuyor" sloganıyla hayata geçirilen çalışma, büyük bir vicdani farkındalığa sahne oldu.
Öğrenciler, ellerini kırmızı boyaya batırıp büyük bir bez üzerine “Stop the War” yazısı yazarak savaşın yıkıcı etkilerine ve özellikle Gazze’deki çocukların yaşadığı zorlukları gözler önüne serdiler.
Düzenlenen etkinlik, Gazze’de yaşanan insani krizlere dikkat çekmek ve barış çağrısını güçlendirmek adına önemli bir adım oldu. Katılımcılar, ellerini boyayarak anlamlı bir sembol oluşturdu ve Gazze’ye yönelik desteklerini gösterdi.
Program, Gazze’deki insan hakları ihlalleri ve yaşanan acılara karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı, adalet ve barış çağrısını güçlendirmeyi amaçladı. Ümraniye Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür farkındalık projelerine destek vermeye devam edecek.