Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ümraniye Belediyesi'nden duygusal etkinlik: 'Masum eller Filistin’e adalet için boyuyor'

Ümraniye Belediyesi'nden duygusal etkinlik: 'Masum eller Filistin’e adalet için boyuyor'

10:0010/10/2025, Cuma
G: 9/10/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Ümraniye Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür farkındalık projelerine destek vermeye devam edecek.
Ümraniye Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür farkındalık projelerine destek vermeye devam edecek.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, yeşil ve kırmızı boyalarla ellerini tuvale basarak Filistin halkına destek mesajı verdi. "Masum eller, Filistin’e adalet için boyuyor" sloganıyla hayata geçirilen çalışma, büyük bir vicdani farkındalığa sahne oldu.

Öğrenciler, ellerini kırmızı boyaya batırıp büyük bir bez üzerine “Stop the War” yazısı yazarak savaşın yıkıcı etkilerine ve özellikle Gazze’deki çocukların yaşadığı zorlukları gözler önüne serdiler.



Düzenlenen etkinlik, Gazze’de yaşanan insani krizlere dikkat çekmek ve barış çağrısını güçlendirmek adına önemli bir adım oldu. Katılımcılar, ellerini boyayarak anlamlı bir sembol oluşturdu ve Gazze’ye yönelik desteklerini gösterdi.



Program, Gazze’deki insan hakları ihlalleri ve yaşanan acılara karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı, adalet ve barış çağrısını güçlendirmeyi amaçladı. Ümraniye Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür farkındalık projelerine destek vermeye devam edecek.


#Ümraniye Belediyesi
#Filistin
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS EK TERCİH BİTİŞ TARİHİ: DGS ek tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek 2025?