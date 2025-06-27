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Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

11:0827/06/2025, Cuma
IHA
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Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik'in ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik'in ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Adıyaman'da ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik, parkta ölü bulundu. 52 yaşındaki Sinan Çelik'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan 52 yaşındaki Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan Çelik'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sinan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.


Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu olan Sinan Çelik'in üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etti. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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