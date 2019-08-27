Ünlü yüzleri peribacalarıyla resmetti

Ressam Mustafa Turanoğlu, Narman'da 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peribacalarını tanıtmak için Mona Lisa, Sophia Loren, Güler Sabancı ve Türkan Şoray'ı Narmanlı Kanyonu'nda resmetti.

Turanoğlu, yaklaşık 6 ay süren çalışmasında ünlü isimleri peribacalarıyla birlikte tuvale işledi. Tamamlanma aşamasına getirdiği çalışmalarına peribacalarında devam eden Turanoğlu, amacının yerli- yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi. Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışması yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Turanoğlu, yerli yabancı turistleri bölgeye çekmek istiyor.