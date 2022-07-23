Hayat Usta kalem Rasim Özdenören için birçok isim taziye mesajları yayımladı
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Usta kalem Rasim Özdenören için birçok isim taziye mesajları yayımladı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan Rasim Özdenören, dün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özdenören'in vefat haberinin ardından birçok isim taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, ''Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Usta kalem Rasim Özdenören için birçok isim taziye mesajları yayımladı
Rasim Özdenören.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden yazar, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

  • Türk edebiyatının usta kalemlerinden Özdenören'in vefat haberinin ardından taziye mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Gül yetiştiren adam, güzel insan Rasim Özdenören ağabey Hakk’a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kaldırılacaktır.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam’ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.


Numan Kurtulmuş: Yedi Güzel Adam’ın son yiğidi, modern zamanlarda kötülüğe ve sıradanlığa düşmeden varoluşun büyük hikayesini “Gül Yetiştiren Adam”la anlatan, İslam düşüncesinin öncülerinden RasimÖzdenören Üstad’a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim.

Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakk'a yürüdü
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