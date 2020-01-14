Hayat Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
AKTÜEL

Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Usta oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan, Aktuğ'a KOAH teşhisi konulmuştu.

Haber Merkezi DHA
Recep Aktuğ
Recep Aktuğ

Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.... Mesajı yayımlandı.

Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" mesajını paylaştı.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın annesi toprağa verildi
HAYAT
Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın annesi toprağa verildi

Metin Şentürk’ün babası son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün babası Şükrü Şentürk için cenaze töreni düzenlendi.
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Bugün öğle namazını müteakiben Fatih Camii’nde düzenlenen törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, oyuncu Oktay Kaynarca, Şoray Uzun ve sanat dünyasından isimler katıldı.
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Taziyeleri Metin Şentürk kabul etti. Cenaze namazı sonrası babasının tabutunu omuzlayan Metin Şentürk’ün hayli üzgün olduğu görüldü.
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Şükrü Şentürk’ün cenazesi Eski Kozlu Mezarlığına defnedildi.
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Metin Şentürk’ün babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutunu omuzlayan Şentürk'ün hayli üzgün olduğu görülürken, cenaze törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.


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