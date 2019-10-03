Hayat Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı
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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tarık Ünlüoğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak, taziye dileklerini iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarık Ünlüoğlu bugün toprağa verildi.
Tarık Ünlüoğlu bugün toprağa verildi.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Ünlüoğlu'nun sanatçı arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Tarık Ünlüoğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürüldü.

Sanat camiasından birçok isim Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze törenine gitti.

Erdoğan taziye dileklerini iletti

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede taziye dileklerini ileten Erdoğan, Tarık Ünlüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Gülenay Kalkan, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Eşinin tabutuna sarılıp ağladı

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Törene usta ismin çok sayıda arkadaşı katılırken içlerinden bazıları yaşadıkları acıyı şu ifadelerle paylaştı:


Oktay Kaynarca

"Hepimizin başı sağolsun. Tarık Abi'nin oyunculuğu üstüne konuşmam, haddim değil. Ben abiliği tanıştığımız andan itibaren yaşam sevincini, içinde olduğu gibi bize aktaran, bize yol gösteren bir abi oldu.

Küfretmesi bile başkaydı. Küsmesi bile başkaydı. Küstükten sonra barışması bile başkaydı. Ruhu şad olsun. Çok güzel adamdı."

Yapılan törende Oktay Kaynarca göz yaşlarına hakim olamadı.

Selçuk Yöntem

"Benim 47 yıllık dostumdu. Cenazelerde çok gülerdik. Çok küstük, çok barıştık. Hepsi çok ilginçti. Çok dominant bir karakterdir. Masayı terk etmesi istenmeyen karakterdir. Ben konuşma yaparken, 'hüzünlenmeyeceğim' diye söz verdim.

Eski bir anımızı anlatayım. Ankara'da bir cenazedeyiz. Dolmuşlar var o zaman. Ben bir arkadaşımla bindim, o da başka bir arkadaşıyla bindi. Yanımdaki arkadaşı tanıyordu. Dolmuş şoförüne para uzattı. Beni göstererek 'Beyefendi hariç 3 kişi alır mısınız?' dedi. Ben gülmeye başladım. Barıştık."

Yapılan törende Oya Başar duygulu anlar yaşadı.

Oya Başar

"Tarık orada yatan sen misin? Sen olduğuna inanamıyorum. O kadar iyi bir insandı ki, canımdı. Dostumdu. Çok küser çok barışırdı. 'Ben kinci değilim' derdi. 'Ben kinci değilim, kızarım geçer!' Bizim için hep yaşayacak."

Mehmet Aslantuğ

"Tüm dostlarının, devlet tiyatrosunun başı sağolsun. Bizim 30 yıllık bir dostluğumuz var. Tarık Abi sahiden söyleyen bir insandır, uyandığınızda güne başladığınızda 'yanımda kim olsa ' diye düşündüğünüzde aklınıza gelecek 3 isimden biridir. Gece iyi geceler diyerek ayrılmak istediğiniz çok nadir ama çok nadir insanlardandır. Hepimizin başı sağ olsun."

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