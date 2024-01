Uzayda uçmak için kanada ihtiyacımız yok

Aynı zamanda Axiom uzay şirketinin yayınına katılan Gezeravcı, uzayda gördüğü ilk manzarayı, ve yaşadıklarını şöyle ifade etmişti: “Muazzam, burada uçmak için kanada ihtiyacımız yok. Hiçbir sınırlama olmadan, alanın tümünü kullanabilmek inanılmaz. Normalde ayaklarınızın altındaki zemin dört bir yanınızda, muazzam bir his. Dragon ile dünyadan ayrılıp istasyona ilk ulaştığımız an dahil her biri muhteşemdi.” Gezeravcı, Uzaydan Dünya’ya baktığında ilk gördüğü yerin Endonezya olduğunu söylemişti. Gezeravcı, “Okyanusta bazı adalar vardı. Maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı. İnanılmaz bir duygu. Dünyanın eğimini de gördüm. Yerçekimsizliğe alışmak için çok çalıştık” sözlerini dile getirmişti.