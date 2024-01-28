Uzayda uçmak için kanada ihtiyacımız yok

Uzaya çıkacak ilk Türk uzay yolcularının isimleri geçtiğimiz yıl TEKNOFEST İstanbul’da açıklanmıştı. Asil olarak açıklanan uzay yolcusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda F-16 pilotu olarak görev yapan Alper Gezeravcı’ydı.

Geçtiğimiz yıl herkesin heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği o gün nihayet gelmişti ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için tarihler 19 Ocak’ı gösterdiğinde nefesler tutulmuş, gözler saat 01.11’e çevrilmişti. 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı’nın yanı sıra ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyordu.





Ailesi yalnız bırakmadı

Alper Gezeravcı’nın 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzay yolculuğu, sadece bilim ve teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda onun ailesi için de büyük bir önem taşıyordu. Uzay yolculuğu için seçilen pilot Gezeravcı, başarısıyla Sayağzı Mahallesi’nde yaşayan annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı’yı da gururlandırmıştı. Baba Gezeravcı, oğlunun Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek ilk Türk olarak seçilmesinden mutluluk duyduklarını söylemişti. Kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirtmiş, “Mutluluğumuzu ailemizle ve sevdiklerimizle paylaştık. Emekli bir öğretmen olarak oğlumla gurur duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Gezeravcı, oğlunun yolculuğu sırasında yanına alacağı eşyalara değinmiş, “Oğlum, uzaya giderken yanında üç şey götüreceğini, bir Yörük çocuğu olarak umutlu ve gururlu olduğunu anlattı. Yanında Silifke’nin sembolünden birini, yeğeninin resmini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı ilk filonun peçini götürecek” demişti. Nefeslerin tutulduğu gün ise Alper Gezeravcı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’de AX-3 misyonunun diğer üyeleriyle birlikte ailesiyle vedalaşmış, yumruklarını kaldırarak aile üyeleriyle selamlaşmıştı. Ve nihayet Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı SpaceX’e ait uzay aracı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzaydan canlı bağlantıyla görüşen Gezeravcı, “Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm Türkiye’nin izlediği fırlatma anı meydanlarda coşkuyla kutlanırken, sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gezeravcı’nın uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınlamış, tarihi bir ana tanıklık edildiğini ve yeni bir başlangıç yapıldığını ifade etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu yerinden, Florida’dan takip ettiği sırada fırlatılan roketin ardından heyecanını gizleyememişti. “Vuhh gitti adam” diyerek kahkahalara boğulmuştu.





Uzaydan ilk söz “İstikbal göklerdedir”

ABD’de Alper Gezeravcı’yı uğurlayan ekipte yer alan Falcon 9 roketinin başarılı şekilde fırlatılmasının ardından Dragon kapsülü, 4 mürettebatıyla artık uzaydaydı. Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve takım arkadaşları için artık ikinci aşama başlamıştı. Gezeravcı uzaydan ilk mesajını fırlatmadan kısa bir süre sonra söylemişti. Gezeravcı, “Yüce Atamızın dahiyane sözüyle bu anı başlatmak istiyorum ‘İstikbal göklerdedir”’ demişti.

Aynı zamanda Axiom uzay şirketinin yayınına katılan Gezeravcı, uzayda gördüğü ilk manzarayı, ve yaşadıklarını şöyle ifade etmişti: “Muazzam, burada uçmak için kanada ihtiyacımız yok. Hiçbir sınırlama olmadan, alanın tümünü kullanabilmek inanılmaz. Normalde ayaklarınızın altındaki zemin dört bir yanınızda, muazzam bir his. Dragon ile dünyadan ayrılıp istasyona ilk ulaştığımız an dahil her biri muhteşemdi.” Gezeravcı, Uzaydan Dünya’ya baktığında ilk gördüğü yerin Endonezya olduğunu söylemişti. Gezeravcı, “Okyanusta bazı adalar vardı. Maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı. İnanılmaz bir duygu. Dünyanın eğimini de gördüm. Yerçekimsizliğe alışmak için çok çalıştık” sözlerini dile getirmişti.





2 Şubat’ta uzaydan dönecek

Uzayda 14 gün geçirecek astronotlar, uzay uçuşunun insan sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkilerinden, yeni nesil alaşımlara kadar çok sayıda deney yapacak. Gezeravcı da süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk deneyi kapsamında, tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak. Çalışmalar TÜBİTAK UZAY, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Görevin tamamlanmasının ardından 2 Şubat’ta astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.



